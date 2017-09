Aroma de ilusión en Serra

El discurso de Lorenzo Serra Ferrer sigue marcado por la exigencia y la ambición. Y ayer, al ser cuestionado por el objetivo a conseguir para la presente temporada, el balear tiró de experiencia en la respuesta y sin definir una meta concreta, públicamente -de puertas hacia dentro la palabra Europa no es tabú-, sí dejó entrever que tiene la ilusión de mirar hacia arriba. "El respeto, la humildad, siempre tenemos que ir de la mano. Cuando lo perdamos, estamos mal. La Primera División es una categoría difícil y complicada. Siempre lo ha sido. Seguro que tenemos ilusión y sueño que cumplir", manifestó el vicepresidente deportivo, que esbozó una sonrisa cuando explicó qué sintió con el ambiente que hubo en el Benito Villamarín ante el Celta: "No me quiero pasar de arrogante, pero me recordó a esas noches de Champions. Un público totalmente entregado y el jugador estaba muy protegido y seguro de sí mismo. Cualquier esfuerzo estaba gratificado, cualquier acción estaba compensada. Desaparecen el cansancio, las dudas y todo es un equipo que lucha por el objetivo que no es otro que complacer esta felicidad que reclama el bético. Eso esperamos, que el aficionado se sienta a gusto e identificado con los jugadores, con el juego, con su actitud y con la manera de ser de este club".

Más información Joel Campbell, retorno al futuro

Para ello, Serra Ferrer ha confeccionado un plantel, en el mercado de verano, siguiendo una serie de criterios que tenía claros desde que llegó: "Pienso que la plantilla que hemos intentado poner en manos del entrenador es bastante completa. En lo que pretendíamos como idea de club, hacer una plantilla corta a nivel de jugadores profesionales en la que puedan tener cabida jugadores del Betis Deportivo y demás categorías. Cuando estábamos hablando de este proyecto, lo ideal, al menos para mí, y lo que piensa la secretaría técnica y también la comisión deportiva, es equilibrar un tercio de canteranos, un tercio de nacionales y otro de extranjeros. En esta idea hemos trabajado y creo que hemos cumplido bien. También con un aspecto a tener en cuenta, que es no pagar tanto tiempo en la adaptación del futbolista cuando lo incorporas. Dominan el idioma, conocen la Liga, están integrados, saben lo que es el Betis. Yo siempre lo repito, te puede gustar o no, pero esto es singular, muy especial y el Betis es único".

Con esos criterios que ha seguido, Serra ha llevado a cabo una revolución en la plantilla, algo que explicó con detalle: "Entre fines de contrato, jugadores traspasados, cedidos, final de cesión... hemos hecho 20 salidas más 10 entradas. Mi idea de buscar esta gente que conociera la Liga, el club, que estuviéramos hablando un idioma fácil de entender para todos. Era importante no pagar esta cuota del tiempo de adaptación, que esto también es mucho. Cuando la competición está en marcha, es muy difícil poder rectificar. Siempre aparecen las dudas. Hay que eliminar estas dudas y buscar este tipo de futbolista. Es lo que hemos hecho. Intentar buscar un equilibrio. Hemos incorporado tres defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros. Es un equilibrio bueno en experiencia y juventud".

A partir de ahora, los resultados irán marcando el devenir del Betis en la competición, como indicó un ilusionado Serra con el proyecto que ha creado: "A partir de aquí avanzamos mucho para que, cuanto antes, el equipo pueda estar consolidado. Tener la competencia suficiente para que pueda cada uno de los jugadores mostrar lo mejor y tenga que esforzarse día a día. A día de hoy estamos contentos. Veremos si el juego y el punto de suerte que todo juego necesita lo tenemos también".