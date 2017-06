"Haro y Catalán sólo ganan elecciones con el miedo"

-¿Qué último mensaje le lanzaría al accionista bético?

-Que el futuro del Betis está en sus manos, que somos los béticos los que vamos a decidir su presidente el 29 de junio. Los béticos de 1, 3 y 5 acciones, no los de los grandes paquetes. También les diría que no tuviesen miedo a la hora de votar. Me he encontrado a muchas peñas con miedo, por temor a represalias si no saliera el cese del actual presidente, y todo motivado por lo que sucedió en su día con la Federación de Peñas. No los votaron y fueron desalojados del estadio.

-Usted habla de elecciones y Ángel Haro de una moción de censura. ¿En qué quedamos?

-Sin los votos individuales del señor Adrián Romero y del señor Salas, el señor Ángel Haro no sería presidente del Real Betis Balompié. Entiendo que por dignidad debería haber dimitido, aunque nosotros pedimos la de todo el consejo. La moción de censura sería si yo no me hubiera ido y lo que trato desde dentro no es que haya elecciones sino conseguir el voto del resto del consejo para cesarlo a él como presidente.

-¿Esperaba esa actitud de Haro y Catalán contra usted?

-No le hablo al presidente de que sea ilegal que utilice los medios del club, no es ilegal que no me dé el listado actualizado, no es ilegal que presione a accionistas que me han dado su representación. Me parece inmoral y de un juego sucio en estas elecciones, que no es digno de la entidad que él representa.

-López Catalán indicó que la historia lo juzgará...

-De un señor como José Miguel López Catalán, que se atrevió pedirle consejo al vicepresidente del Sevilla Fútbol Club en el palco del Sevilla estando yo presente, solicitándole qué puede hacer el Betis para crecer en vista de que el Sevilla lo ha hecho... Me tuve que marchar, no escuché ni la respuesta. No le tengo consideración alguna. El señor Catalán, al igual que el señor Haro, no tiene ni idea de lo que es el Betis, lo que esto representa y sus manifestaciones no me afectan. La historia los pondrá a ellos en su sitio.

-¿Qué piensa cuando escucha que este año sí es el definitivo?

-No creo nada de lo que dicen. A mí me han engañado. Yo tengo gran parte de culpa de lo que está pasando y lo asumo, por haber elegido a dos consejeros delegados como ellos. No los creo, no veo planificación, no veo orden, no veo cambios. Es una huida hacia delante, pero no cambia la estructura ni se refuerza el club. El señor Quique Setién ya estaba fichado por Torrecilla antes de que viniera Serra. El spot que han hecho indica el sufrimiento que vamos a pasar. Lo veo derrotista, fatalista. Para mí el Betis es ilusión y alegría. Entiendo el manquepierda como ese sentimiento que nace cuando tu equipo se deja todo en el campo y pierde, y sigo siendo bético. Es indefendible lo que han hecho el año pasado como club.

-¿Conoce el enfado de los aficionados con lo de Gol Sur?

-El club no ha dado una explicación oficial, sólo dice que hay asientos reservados. Ahí empiezan las especulaciones, que se los dan a las peñas, a los amigos... ¿Por qué no hay transparencia en el Betis de una vez? ¿Por qué ese oscurantismo? Forma parte de la idiosincrasia de Haro y Catalán.

-Usted firmó el pacto con Luis Oliver. ¿No cree que fue un error por lo que representa?

-Cuando lo acepté tenía muy claro que el objetivo era tener un 51% que no votara, eliminar el voto del miedo y preguntarle a los béticos si éste es el Betis que queremos. Cuando ya no existe miedo, digo que éste no es el Betis que me gusta, que presentemos en bloque la dimisión y preguntémosle a los béticos qué tipo de Betis quieren. No me esperaba la ruptura social tan grave que ha provocado el pacto con Bitton. He propuesto en mi candidatura que el pacto sea sometido a la junta consultiva, a ese senado bético, y someterlo de nuevo a votación en el consejo.

-Ángel Haro señaló que ahora sería presidente con los votos de Manuel Castaño...

-Nunca he dicho que no sería presidente con su voto. Para mí Castaño es bético, ha cometido grandes errores en la época de Lopera. Pero sigue siendo accionista y sigue siendo bético, esto le sigue doliendo. No he pactado nada con Castaño, me he sentado con él como con otros muchos. Parece que eso es un delito. Ellos quieren identificar mi candidatura con el miedo. Ellos sólo han ganado las elecciones con el miedo. El miedo a si no me votas voy a tomar represalias contra ti, y el miedo a que viene lo pasado -Castaño, Lopera, Galera...-.

-Insisto, ¿le ha prometido algo a Castaño?

-Nada, absolutamente nada. Tampoco él me ha pedido nada. Me hizo preguntas del tema deportivo, pero no me ha pedido nada. Y si lo hubiera hecho, le hubiera dicho que no.

-Se compara su diálogo con Castaño con el pacto con Oliver...

-Oliver entra el 30 de junio, tiene un precio pactado, se le van a quitar unos pleitos... Eso es un acuerdo cerrado. Yo con el señor Castaño no he llegado a nada.

-¿Y firmaría un acuerdo con Lopera?

-Si gano las elecciones, como Betis, el pacto lo deberíamos llevar nosotros. Estoy a favor de un pacto con Lopera, así lo digo, hay que cerrar un capítulo, pero no a cualquier precio. No me niego, pero no de cualquier manera.

-¿Le salen las cuentas?

-Tengo muchas opciones, ellos pensaban que ganaban sobrado y se están dando cuenta de que no. El beticismo está cansado. Ese hartazgo va a provocar mucho absentismo, gente que no quiere saber nada de estas elecciones. Eso provoca en ellos un nerviosismo tremendo.

-¿Cómo está la economía del Betis?

-No es nada buena, lo he dicho muchas veces. Los 12 millones que quedan por pagar del año pasado, más los 14 que hemos adquirido de compromiso de pago del Gol Sur, más los 12 millones que arrastramos del concurso... Si dicen que el Betis tiene dinero para fichajes mienten absolutamente. Los futbolistas de calidad que puedan venir serán cedidos, y si hay que pagar vendrá uno sólo, salvo que haya salidas y se haga caja.

-A usted se le critica que no ponga nombres encima de la mesa...

-Los consejeros que vienen conmigo y que van a ser públicos en breve, son personas béticas y abonados. Yo necesito cambiar el Betis como empresa, para que verdaderamente sea moderno. La modernidad no la da sólo la infraestructura sino el contenido que tengas allí. La gente que viene conmigo son empresarios y profesionales con un currículum, pero a los béticos no les va a suponer el cambio del voto. De todas formas, los voy a anunciar y estarán en la Junta. En cuanto a los nombres de los futbolistas no he querido crear una falsa ilusión. Entiendo que los béticos quieran palpar la realidad del proyecto, pero les digo que está hecho, que he contactado con jugadores, agentes y clubes. Si yo saliera presidente, en 10-12 días se vería ese trabajo con al menos dos incorporaciones.