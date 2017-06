Un acuerdo y seis actores

A contrarreloj se sigue negociando y dándole forma a un acuerdo liderado por el Betis y la Liga de Juristas Béticos (LJB) y que encuentra múltiples aristas y también dudas en el resto de negociadores, además de la negativa de Béticos por el Villamarín (BxV) de sumarse al mismo. El tercer intento de pacto con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver pasa por sus horas decisivas, después de que el juicio contra los ex dirigentes se aplazase hasta mañana con la intención de cerrar un acuerdo entre todas las acusaciones que hoy por hoy se antoja imposible.

Betis y liga de juristas

La postura del Betis y la LJB ha sido idéntica desde el comienzo de las negociaciones. Adolfo Cuéllar ha estado presente en todos contactos establecidos hasta el momento por las partes y la sintonía con las exigencias del club ha sido absoluta. El presidente de la LJB siempre ha manifestado que la solución a la judicialización del Betis pasaba por un acuerdo global entre todas las partes, aunque ahora incluso parece convencido de seguir hacia delante pese a la negativa de BxV. Eso sí, considera necesario que Por Nuestro Betis (PNB) también lo acompañe en este acuerdo, como así parece que realizará la plataforma presidida por José Antonio Tirado, que sí se quedó fuera del pacto con Oliver del pasado mes de marzo.

por nuestro betis

Aunque el acuerdo implicaría que gran parte de las acciones salieran a un precio elevado, Tirado sí se ha sumado ahora a esta tercera negociación. La atomización de las acciones siempre ha sido el caballo de batalla de esta plataforma, que debería explicar cómo entiende que se produciría ahora ese reparto para justificar un acuerdo que dejaría a Lopera sin pleitos y con una indemnización millonaria. Tirado no necesita la aprobación de la asamblea para decidir, aunque sí ha sido habitual que se la consultase ante decisiones trascendentes como la actual.

Manuel ruiz de lopera

Es el actor principal de la negociación y ahora parece más convencido que nunca de la necesidad de firmar un acuerdo, después de los últimos reveses judiciales. El acuerdo económico con el ex mandatario no bajaría de los ocho millones de euros, aunque no está claro cómo se cerraría esa sentencia de conformidad en la que debería asumir su culpabilidad, además de otros detalles relativos a las plusvalías de las acciones o al reparto que siempre ha pretendido establecer entre los béticos. Mañana está prevista su declaración, aplazada siete días antes, aunque las próximas horas serán decisivas para los acontecimientos.

Luis oliver

Precisamente, el asunto económico es lo que viene dificultando el acuerdo con el navarro. Éste dejó cerrado en marzo un pacto por el que recibiría diez millones de euros y una cantidad futuras si se vendieran las acciones, mientras que ahora se le ofrecen seis millones y casi ninguna prebenda más. De momento, el navarro está apretando para mejorar esas condiciones, aunque esta negociación sólo tiene un carácter económico y lo que pretende es mantener ese derecho a las futuras plusvalías, además de recibir una cantidad mayor a la firma de este acuerdo.

béticos por el villamarín

El último actor principal de este asunto es Hugo Galera y su plataforma de BxV. Desde un primer momento ha mostrado su rechazo a este acuerdo, al entender que Lopera se encuentra ahora en una posición de debilidad que lo obligaría a firmar un acuerdo más económico para el resto de partes, a la vez que mantiene el temor de cómo se realizaría el reparto accionarial.

Ya se quedó fuera del pacto con Oliver de marzo por unas circunstancias parecidas, al estar en contra de indemnizar al navarro y de retirarle unos pleitos en los que se le solicitaba una importante cantidad de dinero. Ni las conversaciones de Adolfo Cuéllar y José Antonio Tirado en días pasados ha cambiado el parecer de Galera y su grupo, que se mantiene en la idea de continuar con el juicio como acusación particular, lo que impediría una sentencia de conformidad con la Fiscalía de por medio.

Con todos estos actores y situaciones distintas, el posible acuerdo con Lopera viene generando conversaciones y presiones desde distintas partes. Las costas del proceso judicial o el escenario futuro que traería la firma y el consiguiente reparto accionarial son otras cuestiones que aparecen en el horizonte de esta negociación que puede cambiar el panorama del club verdiblanco.