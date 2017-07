Barragán: "Creo que Setién va a poder implantar bien su idea de juego"

Antonio Barragán ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Betis en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, donde ha mostrado su alegría por recalar en el Betis (lo hace cedido aunque con opción a compra dependiendo de una serie de partidos). “Quiero agradecer al presidente, a Lorenzo y resto de miembros del club el trato recibido. Estoy encantado de poder vestir esta camiseta y de estar en este grandísimo club. Estoy deseando vestirme de corto para poder ayudar”.

Además, Barragán ha dejado claro su deseo de hacer un buen año: “Creo que el primer objetivo es hacer una buena pretemporada y pensar en el primer partido y ganarlo. Después, pensar en el segundo... Todo el mundo quiere que el Betis esté lo más arriba posible y vamos a pelear por ello. Creo que va a hacer un gran año”.

Otros temas interesantes que ha tratado Barragán han sido los siguientes:

Elección del Betis: “Nada más que supe del interés del Betis paré las otras opciones que tenía. Tenía claro de que esta era mi oportunidad para poder estar en este este gran club y vestir esta camiseta. Por eso estoy aquí”.

Apuesta del Betis por jugadores españoles: “Es importante. Cuando en un vestuario las cosas van bien se reflejan en el campo. El club está haciendo un gran trabajo y un buen proyecto, y esperemos poder devolverle la confianza en el terreno de juego”.

Charla con Quique Setién: “He tenido alguna conversación con él y el estilo de juego que desea podrá plasmarlo: jugar al fútbol, tener el balón, ser protagonista... Creo lo va a poder implantar en el equipo”.

Experiencia en Inglaterra: “Ha sido un poco agridulce por la temporada. En el tema individual me he encontrado a gusto. Karanka contó conmigo, perodespués llegó el descenso.No obstante, creo queha sido una experiencia nueva que te me va a servir para seguircreciendo como futbolista0 y persona”.