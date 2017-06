Barragán, opción abierta

A nueve días del comienzo de la pretemporada, Lorenzo Serra Ferrer acelera las múltiples gestiones abiertas para conseguir refuerzos y una de las prioridades para el regreso al trabajo es el fichaje de un lateral derecho, con Antonio Barragán como una de las opciones abiertas y con más posibilidades de recalar en la entidad verdiblanca.

El Betis ya se ha puesto en contacto con el Middlesbrough para negociar un traspaso del lateral diestro, que, a sus 30 años y tras el descenso de categoría, pretende regresar a la Liga. El club inglés se muestra abierto a una negociación por Barragán y, aunque en principio solicitó los 2,7 millones de euros que el verano pasado pagó al Valencia por su contratación, su precio de salida sería bastante inferior.

Con el propio Barragán habría muchos menos problemas para cerrar un acuerdo. El lateral, criado en la cantera del Sevilla y de donde se marchó con destino al Liverpool con apenas 18 años, adecuaría su salario a los parámetros del club verdiblanco para facilitar su deseado regreso a casa.

La llegada de un lateral diestro se considera prioritaria para Quique Setién, que sólo cuenta con Rafa Navarro para comenzar la pretemporada. El traspaso de Piccini, el adiós de Cejudo e incluso la salida de Paco Torres, el lateral que vino participando en el filial, han dejado esa posición sin efectivos, por lo que Serra Ferrer quiere cerrar una incorporación cuanto antes.

La opción de Barragán no es la única que manejan los técnicos para el lateral diestro, dado que como siempre controlan varias alternativas para cada posición. Una situación parecida ocurre con los extremos, otro puesto en el que el Betis presenta carencias de cara al regreso al trabajo -sólo Joaquín aparece como un jugador de banda específico-, pese a que canteranos como Francis o Narváez, que apuntan a realizar parte del trabajo con el primer equipo, pueden desenvolverse en esas zonas del campo.

La gran apuesta de Serra para la banda es Cristian Tello, aunque la dificultad de la operación, tanto por las exigencias del Barcelona como por los altos emolumentos del jugador, provoca que el balear maneje otros nombres en su agenda. Uno de los mismos es Carles Gil, el extremo zurdo, aunque juega por ambas bandas, que pertenece al Aston Villa, y que está encima de la mesa verdiblanca. La intención de Serra Ferrer sería conseguir una cesión con opción de compra, aunque los dirigentes ingleses, tras prestarlo el pasado año al Deportivo, prefieren una venta por unos tres millones de euros. Otra alternativa de menor coste sería Adrián Embarba, el extremo del Rayo, que también está en la agenda de los técnicos.

Para el centro del campo, el Betis confía en convencer al Levante por Camarasa, mientras que Canales, que ya le dio el sí a Setién, aguarda un movimiento con la Real Sociedad. "Está más lejos que Camarasa, aún no hemos hablado de cantidades", señaló ayer Ángel Haro en la Cope sobre estas dos opciones. Un posible traspaso de Dani Ceballos permitiría a los verdiblancos acudir al mercado con más dinero, aunque la intención primera es la de contar con el utrerano. "Queremos que siga siendo jugador del Betis pero si alguien pone la cláusula no podemos hacer más. Soy optimista y me gustaría que siguiera, pero nadie es imprescindible", aseguró Haro.