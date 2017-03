Las principales claves del pacto con Luis OliverLa versión de Haro y CatalánFutura venta de las accionesFérrea defensa contra las plataformas

El presidente del Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, escenificaron y explicaron el pacto firmado con Bitton Sport, mostrándose muy satisfechos. "Este acuerdo tiene que acogerse como un gran triunfo del Betis porque aporta la estabilidad y la fortaleza necesarias para el club. Va a haber un antes y un después. El viernes fue un día histórico", enfatizó Haro. A continuación explicó las bases del acuerdo: "Por un proceso reglado y establecido en la ley estamos obligados a inscribir a Bitton, beneficiario de los derechos políticos de las acciones. Los abogados de Farusa reconocieron que la venta era válida. El consejo negocia una opción de compra de las participaciones de acciones para hacerlas llegar al bético. Al tratarse de una opción no se asume ningún compromiso que vincule u obligue al Betis. El Betis tiene un derecho de opción del 100% del capital sobre Bitton en un plazo de cinco años. El precio de compraventa es 10.425.00 euros, a los que hay que restar la cantidad pagada inicialmente. Bitton renuncia a los derechos políticos de las acciones. Este 51% no votará en la junta. El Betis se retira de pleitos contra Bitton. Hay una compensación de 425.000 euros. Los procedimientos con Farusa seguirán su curso".

Haro aseguró que el montante final llegará a los 10,4 millones de euros para Bitton -fuentes cercanas a Bitton aseguran que serán 25 millones-, aunque el Betis tendrá que sacar de la caja unos 300.000 euros: "El adelanto era de 742.500 euros, pero entre las indemnizaciones que debía Oliver por los juicios, que rondaban los 440.000 euros, al final saldrán de la caja del Betis unos 300.000 euros. Los paga el Betis por tener la opción de compra. Si no se ejecuta, lo tienen que devolver". En este sentido, Catalán aseguró que "las cifras que hemos expuesto son las correctas, las otras son falsas. Castaño dijo que eran más millones, siempre se equivoca. Las únicas que hay son las que hemos dicho. Con respecto al litigio entre Farusa y Bitton, nuestros asesores dejan claro que la titularidad es de Bitton". Fuentes cercanas a Bitton aseguran que el acuerdo es de 40 millones (25 para el grupo de Oliver y 15 para Lopera).

Haro también dio detalles sobre la cantidad que habrá que pagar a Lopera si hay acuerdo: "Si pierde todos los procedimientos será de 15 millones. El máximo total de la operación serán 25. Si hay que pagar 25 es porque se han perdido los procedimientos judiciales". Mientras, Catalán, cuestionado sobre cómo ejercerían la opción de compra, manifestó lo siguiente: "En cuanto a la forma de ejercicio de esta opción de compra, cuando se tome la decisión o no de ejercerla habrá que hacer ese proceso de venta de acciones a los béticos y ahí veremos la forma de que al Betis no le suponga un problema de tesorería o de adelantar ese dinero".

El presidente de la entidad heliopolitana también explicó el proceso de una futura venta de acciones a los béticos: "Habrá un primer tramo de 20.600 acciones a 120 euros, máximo 10 acciones. Habrá posibilidad de vender acciones a abonados y accionistas. El segundo tramo de 250 euros, un máximo de 1.000 acciones (accionistas). El tercer tramo está indeterminado para que al Betis no le cueste un euro (accionistas). Por último, el cuarto tramo puede ir dirigido a los no accionistas ni abonados. Además, hay una cláusula antiespeculación para que la venta con plusvalía tenga que pagar el 50%. Que nadie venga y quede todo entre béticos. No se podrá adquirir más del 5 %".

En este sentido, el empresario de Villaverde del Río también indicó que desean que haya "un 65% del club, en manos de accionistas con menos de 100 acciones. Que la masa social bética diga quién tiene que regir en el club", indicando que "Bitton sólo tendrá un miembro en el consejo", pese a que fuentes próximas a Luis Oliver aseguran que acabarán siendo dos.

Por último, Haro mandó un mensaje sobre cómo se sienten él y Catalán tras el pacto acordado con el empresario navarro: "Ahora Betis Ahora está muy fuerte, muy muy fuerte. En cada junta, ahora más que nunca, cualquier accionista puede presentar una candidatura. No hay 20% ni 51% que podrá votar. Nos someteremos a la opinión de los béticos y el día que éstos no quieran, no estaremos. No hemos fracasado deportivamente, sobre todo porque es un proyecto a medio plazo y todavía hay que llegar al final de temporada para ver si estamos o no en el objetivo, ya veremos. Si no se alcanza el objetivo, se fracasa en el plano deportivo de la primera plantilla, pero tan normal, y se seguirá trabajando".

"Con este acuerdo se asegura una posición estable y duradera que permitirá crecer al club. La situación judicial no ayudaba, no era excusa, pero la situación hasta el viernes era perjudicial y un lastre para lograr el Betis grande que queremos. Sé de lo que hablo. Hasta el viernes éramos débiles con Liga, RFEF, bancos, jugadores y agentes. Ahora es una nueva etapa. Tenemos una seguridad jurídica y una fortaleza de la que carecíamos hasta el viernes", apuntó Catalán para finalizar.

Un tema importante que trataron Haro y Catalán fue el de la postura tomada por las plataformas de Por Nuestro Betis (PNB) y Béticos pro el Villamarín (BxV), disconformes con el pacto. En este sentido, el vicepresidente del Betis dejó claro que "de las plataformas digo de forma rotunda que desde que comenzaron las negociaciones las tres (BXV, PNB y Liga de Juristas Béticos) han estado puntualmente informadas y participando en las mismas. Personalmente me he reunido con Hugo Galera, Adolfo y Pepe Tirado y me siento sorprendido de que PNB y BXV se hayan salido a última hora intentando boicotear el acuerdo siendo positivo para los béticos. Hay miembros que merecen nuestro máximo respeto y estamos seguros de que no conocen el acuerdo pero que lo apoyarían. Tienen las puertas abiertas del club para discutirlo aquí. En cuanto al comunicado podemos entender que no estén de acuerdo pero no aceptamos que se diga que el pacto ha sido "indigno e ilegítimo", no lo vamos a permitir por las personas que han participado, que son honorables con mayúsculas".

"Hemos sido transparentes con nuestros compañeros de consejo. Estaban al tanto y está aprobado por ellos. No es unilateral y estuvo aprobado por unanimidad por el consejo. Todos los miembros del consejo han dicho que sí. Los béticos lo van a acoger con esa valoración. Sólo hemos recibido felicitaciones y los béticos están contentos porque lo que quieren es que el Betis esté fuerte y dejar de hablar de temas judiciales, acciones y juntas generales", añadió Catalán.

Haro se mostró en la misma línea que su compañero: "Si las plataformas tiene un plan mejor que presenten una candidatura y se presenten para gestionar el Betis como crean conveniente. Los tiempos en los que se quería gobernar en la sombra y ejercer presión sobre el órgano de administración han terminado".