Víctor: "Siento la confianza del club"

El técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha asegurado que siente la confianza del club antes de la visita del Eibar, precisamente un equipo que ha puesto como ejemplo de estabilidad.

Situación personal: “Sé en el sentido que lo preguntas, los últimos resultados no han sido buenos. Esto viene ligado a lo que me estáis preguntando desde hace semanas y te respondo desde el trabajo que estamos haciendo a conciencia en el club y no tengo esa sensación. Todos estamos expuestos a lo que pasa en el mundo del fútbol, por encima del trabajo, del juego… Ese contexto general de los entrenadores ya sabemos todos cuál es y a eso todos estamos expuestos, pero yo siento la confianza”.

Partido: “Esperamos cada partido con la máxima ilusión de ser capaces de mejorar para competir cada vez mejor. Todos los análisis de clasificaciones temporales son relativos, el único válido será el de final de temporada. Habrá que hacerlo de forma pausada para sacar las conclusiones que nos permitan tomar las decisiones adecuadas para mejorar mucho la temporada que viene”.

Afición: “No le pedimos nada, nos centramos en que nuestro trabajo sirva para engancharlos y que disfruten, como ha pasado en muchos partidos de esta temporada, aunque desgraciadamente en los últimos no se ha dado”.

Ocasiones en los partidos: “Una cosa es el análisis de los resultados y otra el del trabajo. Hay que analizar ambas cosas. En el análisis de las ocasiones a favor y en contra hemos tenido una mejora importante, sobre todo en estabilidad y equilibrio, pero nos está penalizando el porcentaje de acierto. Hemos tenido mucha más eficacia de cara al gol que en este último tramo”.

Acierto de los delanteros: “Necesitamos que marquen todos. Los primeros responsables del gol son los delanteros en todos los equipos y no nos podemos conformar con los números que tenemos. Hay que exigir mucho más, pero necesitamos que se sumen los centrocampistas y el juego a balón parado con la capacidad de nuestros centrales. Hay que exigir más a todos”.

Eibar: “Es un ejemplo de un proyecto de varias temporadas con continuidad, un bloque de jugadores que tiene una base. Se trabaja en una idea del juego que es la misma. Es uno de los ejemplos que están por delante nuestra que trabaja en esas condiciones y así los resultados alcanzan una continuidad”.