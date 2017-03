Víctor: "Nos estamos viendo perjudicados por los árbitros"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Betis, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante Osasuna y en la que se ha centrado en la importancia de los puntos dejando a un lado su anunciada renovación para el próximo año. Además, el técnico ha lamentado los errores arbitrales que viene sufriendo el equipo, a la vez que ha destacado el buen rendimiento de Dani Ceballos, quien este mediodía ha conocido su regreso a la selección sub 21 dirigida por Albert Celades.

Su renovación: Ninguna valoración, Osasuna es lo único que tenemos en la cabeza. Esa comunicación diaria con presidencia, dirección deportiva… Tenemos esa comunicación fluida y constante. Estoy convencido de que el trabajo es en la línea adecuada y que va a dar resultados positivos. Todo el mundo está trabajando de una manera responsable.

Por esa comunicación no me produce sorpresa, venimos trabajando en ese ambiente de máxima confianza. No necesito hacer valoración. Es una comparecencia del club, al entrenador le corresponde el aspecto deportivo y eso es Osasuna. En eso tenemos que centrarnos.

Osasuna: No cabe la relajación con Osasuna ni contra nadie. Viene de empatar con el Eibar, es una señal. Tuvo opciones para ganar. A pesar de sólo haber conseguido una victoria, va a venir para ganar, va a ponernos las cosas difíciles. Puede tener similitudes con el partido del Leganés, parecía un partido sencillo y ganamos con sufrimiento. Vamos a necesitar mucha paciencia, ellos van a defender compactos, eso requiere ataques largos y no hay que caer en la precipitación.

Valoración segundo tercio: El partido de Osasuna, eso es lo único que tenemos en la cabeza. No es una rueda de prensa para valor otra, ni ciclos de partidos. Queremos ganar los tres puntos en juego, es nuestro único foco.

Fichaje de Sergio León: Es una pregunta que no podemos valorar ahora, sobre planificación o fichajes. Cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en contra mía.

Comportamiento de la afición: Todos los partidos los pensamos en el campo, no nos tenemos que dejar afectar por lo de fuera. Esperamos conectar con nuestra afición desde el minuto uno para tener esa comunión y entre todos sacar el partido adelante. Es un equipo que va a tratar de defender muy bien, vamos a intentar encarrilar el partido cuanto antes. Podemos encontrar un partido que se atasque. Puede haber momentos que requieran de paciencia para tratar de desordenar al rival.

Dani Ceballos y la convocatoria con la sub 21: Es un dato positivo de rendimiento, quiere decir que está rindiendo de manera notable Recupera esa condición y está haciendo méritos para ir a la absoluta. Seguro que Lopetegui cuenta con él para un futuro para la absoluta. Tiene ese talento para cuando lo decida el seleccionador.

Álvarez Izquierdo: Le deseo mucho acierto, es lo que marca la justicia dentro. Tuvimos la situación de Riazor, ya expliqué que después de ver las imágenes entendía que era una jugada rigurosa de penalti. Me dejé llevar por esos comentarios sin ver la jugada. Matizamos nuestras declaraciones sin problemas. Lo único que pido es que no incida en el resultado, que es lo que nos está pasando en muchos encuentros. Nos estamos viendo perjudicados.

Golpe en la mesa: Preparamos todos los partidos con la idea de dar un golpe para ganar. Ésa es la mentalidad. Igual que lo intentamos en el Bernabéu, donde competimos bien.