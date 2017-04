Víctor: "Me preocupa cuando Rubén se desconecta"

Partido ante el Villarreal: "Vamos con esa rabia que tienes después de haber hecho un partido tan completo y que en tres minutos en dos acciones puntuales se fue al traste. Se ha hablado con el equipo, se han sacado las conclusiones para corregir los errores que nos están penalizando tanto, sobre todo en las acciones a balón parado. Hay desatenciones en las marcas, como nos ha pasado en otros partidos. Da mucha rabia después de trabajar muy bien en 87 minutos, ahora la queremos canalizar para revertirlo ante el Villarreal. Es un equipo importante, que viene de perder en casa, la línea de juego nuestra nos permite competir ante cualquiera y conseguir más victorias".

Asume las críticas: "Como cuerpo técnico trabajamos aislados del fenómeno mediático. Las pasiones que levante este deporte genera mil debates y opiniones. Nuestro negocio es la autocrítica y el trabajo con los jugadores. Nos mantenemos al margen, sabemos que existe y existirá, y depende de los resultados. Para llegar a los mismos los profesionales tenemos que estar pendientes de otras muchas cosas".

Dani Ceballos: "Sin problemas, se ha entrenado con el equipo y ha completado el entrenamiento. Todos tienen molestias. No recuerdo haber jugado en mi carrera sin alguna molestia. Se acumula partidos, entrenamientos... Dani ha jugado muchos partidos con alguna molestia. Ha hecho un calentamiento específico para él por esas molestias, pero ya está".

Lejos del objetivo: "Nos preocupa el partido del Villarreal, son tres puntos que queremos, que no se escapen. Queremos darle alegría a nuestra afición. Lo que nos da es rabia, se nos han quedado muchos puntos por el camino con errores puntuales. El equipo cada vez es más reconocible en su estilo, tiene sus variantes... Cuando nos sentamos para venir al Betis es uno de los planteamientos que tuvimos. Entendíamos que veníamos en una situación conflictiva, lo que no podemos es hacernos responsables de una planificación y una pretemporada que no es nuestra, pero sí buscamos soluciones. Para llegar a los resultados hace falta una organización. Estamos viendo crecimiento individual de muchos jugadores y somos competitivos ante cualquier rival. Estamos muy cerca y si corregimos esos errores vamos a alcanzar resultados con regularidad".

Próxima temporada: "Preocupación, ninguna. Por eso firmamos esta temporada y la siguiente. Llegamos en una situación en la que no habíamos hecho la planificación. Asumimos el reto de buscar soluciones. Nos falta regularidad y la encontraremos a base de trabajo y constancia".

Rubén Castro: "No hay problema con él, no me parece mal que se enfade. Demuestra que es ese goleador importantísimo. Entiende las situaciones de los cambios. Forma parte de ese egoísmo que tiene los delanteros por hacer gol. Cuando se queda fuera son minutos que pierde de hacer goles. En frío entiendie que entran compañeros a hacer un trabajo necesario para el equipo. El goleador es mucho más individual. Me parece peor la reacción que tiene cuando falla algún gol, baja la cabeza y se desconecta algún minuto. Eso me parece peor".

En entredicho por la afición: "Entendemos todos los debates fuera de nuestro ámbito profesional. Lo único que podemos en enfocarnos en el trabajo, es la manera de conseguir los resultados y así se generarán otros debates".

Más tiempo: "No es algo exclusivo del Betis, es una cuestión que se extiende a todos los equipos. Donde hay estabilidad se consiguen los resultados. Sólo hay que ver los equipos que están por delante. El pasado reciente se viene de ascender, con una renovación de la plantilla muy amplia, con un cambio de entrenador en la temporada en curso... Estamos en un proceso de construcción".

Villarreal: "Es un equipo con potencial, que está consolidado de un proyecto anterior con Marcelino que ha tenido continuidad con Escribá. Está en un momento irregular de resutlados, su modelo de juego es reconocible, ese 4-4-2 en zona. Tiene una mayor capacidad de ingresos y le ha permitido acceder a otros jugadores. Nuestro equipo compite bien y sólo hay que sacarse esos errores puntuales"