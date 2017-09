Setién: "Nuestra idea de juego no va a cambiar por jugar ante el Real Madrid"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su comparecencia previa al duelo ante el Madrid, en la que ha indicado que espera que su equipo sea fiel a su filosofía, pese a destacar el nivel alcanzado por los de Zidane. Éstas han sido sus palabras:

Partido: "Espero mantener la línea de progresión que llevamos, hacer las cosas mejor que en Barcelona o en el partido anterior, en el que también tuvimos minutos que mostramos debilidades. Uno nunca sabe si saldrá el partido que prevé".

Árbitros: "Tengo poca memoria, me acuerdo de 15 días para acá. No me preocupan las cosas que hayan pasado, supongo que los árbitros tampoco. Vamos a controlar las cosas que podemos, lo demás quedará para vosotros después analizarlo. Siempre pido lo mismo, que no me den nada pero que tampoco me quiten".

Repetir Mateu Lahoz: "Yo qué sé, hay tantas cosas que me sorprenden en el fútbol. Hay cosas que no le encuentras lógicas, pero tampoco eso. Esto es borrón y cuenta nueva, seguro que todos los equipos tienen con todos los árbitros algún borrón. No creo que miren esas cosas para una designación".

Boudebouz: "Creo que no está para 90 minutos, lo veo cada día en los entrenamientos. Una cosa es verlo un rato y luego meterlo en un campo cuando lleva mucho tiempo sin jugar habitualmente. No creo que sea imprescindible, quedan muchísimos partidos. Lo que podría pasar es que se cansara y hubiera que cambiarlo. Todavía le falta un poco de tiempo para que pueda estar en condiciones con todas las garantías para jugar todo el partido".

Real Madrid: "Los jugadores a lo largo de la competición cambian su punto de rendimiento, cuando dije que era la mejor plantilla, pocas veces he visto en el tiempo que llevo a un equipo en el estado de forma que estaban los jugadores. Todo les salía bien, era un mes que daba gusto ver a todos. Ese punto ha bajado, no está en ese nivel. No es fácil estar al 100% como estaban la inmensa mayoría de ellos. Creo que tiene la mejor plantilla de la historia que yo conozco. Cualquiera de los jugadores que están o salen están a un nivel espectacular".

Cristiano: "Me gustaría ver el que menos eficacia tuviera de cara a portería. Es un jugador voraz, todo el mundo lo quiere parar y nadie puede. Lleva muchos años metiendo goles, cada vez que te enfrentas a él corres el riesgo de que te meta un gol, su porcentaje de acierto es muy elevado con respecto a los demás. Va a salir con muchas ganas, lleva unos cuantos partidos sin jugar en la Liga, espero que no ofrezca su mejor versión pero también se puede esperar que así sea".

Rotaciones: "Uno trata de ver siempre la inmediatez, el resultado del partido siguiente, pero también hay que ver un poco mas lejos. Tengo jugadores muy importantes para el equipo y los necesito todo el año, no para un partido concreto. Son los que van a ser la base de este equipo. En función de la consistencia física que tengan y de la acumulación de partidos valoraré los minutos que tienen que jugar y en connivencia con ellos. No serán decisiones caprichosas sino meditadas de cara al futuro. No tenemos una plantilla tan grande, tenemos dos jugadores concretos para jugar en el mediocentro y los dos están en el mediocampo, no me gustaría quedarme sin al menos uno de ellos. Esas cosas las tengo en cuenta".

Joaquín: "Podría jugar, respeto todas las opiniones. A todos los futbolistas les hace ilusión jugar, pero tengo que pensar con la cabeza y no con el corazón. Tengo que ver cómo van a estar las piezas dentro de seis movimientos. El lunes tengo un partido importantísimo. Hay que jugadores que tengo que cuidar para que lleguen al final. Me encantaría ponerlos siempre, pero si pasa algo, un problema muscular tenemos un problema serio y lo trataré de evitar".

Dani Ceballos: "Me envió un mensaje felicitándonos a todos por la primera victoria. No sé si me gustaría que jugase o no, no sé su motivación. La realidad es que es un gran futbolista, no está teniendo muchas oportunidades, pero seguro que le dará muchas cosas al Real Madrid, como las podría haber dado aquí o en otro sitio".

Renovación de Joaquín: "Siempre he sido en estos temas de esperar. Los jugadores, no Joaquín solo, el día que emita un informe al club si me preguntan, será por un rendimiento a largo plazo. Joaquín ha empezado espectacular y trataremos de mantenerlo así todo el año. Veremos a ver si me preguntan. Llevamos cuatro partidos, esto es larguísimo, no hemos hecho absolutamente nada, Joaquín ha metido dos goles espectaculares, pero es lo que esperamos de él y de los demás. Si por hacer lo que hay que hacer... Esto no es un día o dos, la línea de rendimiento debe ser estable. Soy un entrenador que valora mucho la continuidad".

Plantilla corta: "Uno vez que termina el mercado asumo la plantilla que hemos hecho. Lo que hay es esto, y estamos convencidos de que nos va a ir bien. Hay cosas que no puedes controlar, que se lesionen jugadores... Ha pasado en unos equipos y en otros no. Si pasa, lo afrontaremos. En esa posición de medio centro podríamos adaptar a otro jugador, que ya lo tenemos en la cabeza metido. Lo que sí trato de hacer es la de contemplar estas cosas para no ser un zumbado que haga las cosas que sólo a mí me gustarían hacer. Hay que pensar en las posibilidades de que hubiera lesiones".

Estilo: "La apuesta no puede cambiar de la noche a la mañana, algo que llevas trabajando tres meses no puedes ir mañana y decirle que les peguen todas en largo. Habrá que hacer lo que requiera la situación. La idea de juego no va a cambiar por jugar ante el Madrid, no puedo cambiar el chip, bastante me cuesta en tres meses convencer a los jugadores. Si a tu hijo le dices una cosa mucho tiempo y al día siguiente se la cambias, lo va sa descolorar. Tienen que suceder cosas muy dramáticas para cambiarlas".

Ganar: "Uno siempre piensa en ganar, en la satisfacción que le puedes dar a un público tan pasional como el nuestro, sería enorme. Para eso trabajas, para que tu público te aplauda y ojalá lo podamos hacer. Lo vamos a intentar".

Madrid-Barcelona: "Muchos madridistas se aburrían con el juego del Barcelona y ahora muchas veces lo hace el Madrid, y a todos les gusta. Está a un nivel comparable al mejor Barcelona, lo supera en el componente físico. Son fuertes, rápidos, consistentes... Eso en el Barcelona no pasaba en todos los futbolistas. El Madrid me ha encantado, disfrutan con el balón, cómo combinan... Ahora ha bajado ese punto de lucidez. Todo el mundo está contento con este fútbol que practican".

Medio campo: "A nosotros nos faltan cosas para alcanzar el nivel que me gustaría y que podemos alcanzar. En algunos momentos lo hemos visto. No es fácil quitarle el balón al Madrid, cualquier jugador te puede hacer daño en una jugada individual. Ya vimos el otro día a Bale, en 50 metros le saca 6 a un jugador que es rápido. Ante eso nadie puede hacer nada. Si tienes que asumir ciertos riesgos, en cualquier circunstancia de estos jugadores te pueden hacer daño. Habrá que encontrar el equilibrio entre lo que queremos y lo que el Madrid te puede hacer".