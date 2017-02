El Betis arropa a Zozulya

El Betis ha emitido un comunicado en el que explica la situación de Roman Zozulya, al que muestra todo su apoyo tras los desagradables acontecimientos que le ha tocado vivir desde que firmó su cesión al Rayo Vallecano. La nota del cuadro verdiblanco es la siguiente:

"Ante los hechos acaecidos ayer en Madrid en relación al jugador Roman Zozulia, el Real Betis Balompié quiere manifestar lo siguiente:

1.- El pasado 31 de enero se formalizó la cesión del jugador al Rayo Vallecano para lo que resta de temporada, por lo que a todos los efectos es futbolista de la entidad madrileña hasta el próximo 30 de junio.

2.- El Real Betis lamenta profundamente que a Zozulya se le impidiera ayer desarrollar su actividad profesional como jugador de fútbol.

3.- En aras de preservar la seguridad del futbolista, el Rayo Vallecano le concedió ayer permiso para ausentarse de sus entrenamientos y desplazarse a Sevilla. Hasta que no se resuelva la presente situación, el jugador ha sido autorizado por el Rayo Vallecano para entrenarse bajo la disciplina del Real Betis.

4.- Roman Zozulya tiene contrato con el Real Betis hasta junio de 2019. Deseamos que esta situación sea solucionada lo antes posible puesto que está dañando grave e injustamente tanto la imagen como la proyección deportiva del delantero internacional ucraniano.

5.- El Real Betis –con los jugadores de su primera plantilla a la cabeza- quiere manifestar el ejemplar comportamiento del jugador desde que llegó a nuestro Club y muestra su total apoyo a Roman Zozulya y a su familia en unos momentos tremendamente difíciles para cualquier profesional.

Además, Joaquín, arropado por todo el plantel, ha leído un comunicado en defensa de su compañero Zozulya que dice lo siguiente:

Estamos aquí para expresar nuestra indignación por los episodios que ha tenido que vivir nuestro compañero Roman Zozulya en las últimas horas.

Hemos asistido a un linchamiento público de un futbolista, cuyo comportamiento profesional y personal desde su llegada a este vestuario ha sido intachable.

Por tal motivo, queremos condenar el trato al que se ha visto sometido y cuyo origen no deja de ser una noticia falsa sobre el significado de la camiseta con la que aterrizó en Sevilla.

La situación creada posteriormente nos parece de una gravedad extrema y sentimos que en cualquier momento podemos ser uno de nosotros las víctimas de un trato similar.

Sabemos que la AFE ya está actuando para defender el derecho de nuestro compañero a ejercer su profesión en unas condiciones adecuadas y que, por tanto garanticen la máxima seguridad de nuestro compañero. Esperamos que todos los organismos que deben velar por el buen desarrollo de la competición adopten las medidas necesarias para que su imagen y la de la Liga española no queden manchadas por comportamientos inaceptables y que van en contra de los valores que debe fomentar este deporte.

Todos, incluidos vosotros, deberíamos reflexionar sobre lo fácil que es hacer daño gratuito.

Por nuestra parte, manifestar todo nuestro apoyo a Roman y a su familia.

Todos somos Zozulya".

Tebas: "Iniciaremos una querella general por coacciones si se sintió amenazado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió que si Zozulya se sintió "amenazado" para volver a Sevilla y no "ejercer" su derecho fundamental al trabajo, iniciarán una "querella general por coacciones" contra todas aquellas personas que ejercieran dicha "presión".

"Si ha habido una actuación clara y el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo iniciaremos una querella general por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer hemos podido ver y comprobar. Es inadmisible que en 2017 tengamos este problema es España", indicó Tebas este jueves en el acto de patrocinio de LaLiga4Sports al patinador Javier Fernández y la jugadora de bádminton Carolina Marín.

Para el dirigente, el jugador "no tiene limitados" sus derechos fundamentales porque "solo" lo puede hacer un juez en España. "No se les pueden quitar los derechos a las personas nacionales ni extranjeras y si veo esa sensación y tengo la certeza, incluso el indicio, de que ha habido coacciones para estar en la situación que está y que el jugador haya decidido abandonar su puesto de trabajo, no va a dudar ni 24 horas en acudir a un tribunal a poner una querella general contra aquellos que lo han hecho", explicó.

Tebas no quiso "entrar" en la "valoración" de qué personas están capacitadas o no para etiquetar la ideología de cualquier ciudadano. "Eso está dentro de la libertad de las personas y mientras una persona, por medio de un juez, no haya sido sometido a restricciones en su ámbito de sus derechos fundamentales, debemos todos de abstenernos y demostrar que la tolerancia de un país y de una afición se demuestra siendo tolerante, cumpliendo las leyes y respetando los derechos", matizó.