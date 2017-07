Un Betis a ritmo frenético

Jornada frenética la que se vivió ayer en Heliópolis. Desde muy temprana hora, el Betis 2017-18 empezó a andar, con los primeros reconocimientos médicos a un plantel que fue presentado a Quique Setién -Joaquín hizo de cicerone- y al que el presidente, Ángel Haro, acompañado por el vicepresidente, José Miguel López Catalán, dio el siguiente discurso: "Me gustaría daros la bienvenida y desearos que tengáis un buen año. Un año donde haya suerte en el campo y con las lesiones, también en el día a día. Para nosotros este años es muy ilusionante, hemos puesto ganas y todo lo que puede poner un club de fútbol. Lo único que espero de vosotros es compromiso, lo que significa la camiseta que tenéis puesta y también confianza, porque si estáis aquí es porque os lo merecéis. Que nos ayudemos unos a otros y tengamos un año tranquilo".

Posteriomente, los jugadores, con Setién y su cuerpo técnico, tuvieron una primera toma de contacto con el balón en el campo de césped artificial, aunque sin entrar en trabajo específico de pretemporada. Mientras el Betis echaba a andar, más refuerzos fueron llegando a la capital hispalense, como fue el caso de Jordi Amat. El central, que llega cedido por el Swansea por una temporada con una opción de compra para los de Heliópolis, aterrizó en el aeropuerto de San Pablo al filo de las 16:30, siendo recibido por Alexis Trujillo, y en las próximas horas pasará el reconocimiento médico para ser presentado como nuevo jugador bético ya en Montecastillo, a principios de semana.

Después de la llegada de Jordi Amat, el Betis hizo oficial el fichaje de Antonio Barragán, que también llega a préstamo por el Middlesbrough con una opción de compra por parte de los verdiblanco en función de una serie de variables (partidos jugados). El lateral derecho se convirtió en la cuarta cara nueva de un cuadro verdiblanco que espera para hoy a Guardado (13:10, aeropuerto). "Nos va a dar muchas cosas. Es un gran futbolista, con un currículum impresionante. Ha elegido el Betis para jugar su cuarto Mundial, y esto dice la magnitud y relevancia que tiene el jugador. Su experiencia y polivalencia, aparte de su calidad técnica, también es importante, ya que puede jugar de 6, de 10, de 11... Hablé con Phillip Cocu, que es buen amigo mío, y están hablando maravillas de él en relación a su calidad humana, carácter de líder y espíritu competitivo. Nos va a dar ilusión, compromiso... Va a encajar perfectamente", dijo Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo, en la presentación de Barragán.

El otro gran nombre propio de la actualidad bética sigue siendo Dani Ceballos. "Estuvimos hablando amigablemente de cómo había sido el Europeo. Seguimos con ganas de que el jugador esté con nosotros. A partir de ahí va a tener días de vacaciones, tiene que decidir y vamos respetar su decisión. No obstante, creemos que no va a necesitar dos semanas, entiendo que antes se va a precipitar su decisión", manifestó Haro al ser cuestionado por la reunión que mantuvo con el utrerano, su gente más cercana y su agencia de representación. "En absoluto me dijo que se iba. Me dijo que necesitaba unos días y de eso hablamos", añadió Haro, que confirmó haber recibido llamadas de los dos clubes que más interesados están en hacerse con los servicios del utrerano: "Nosotros, de momento, seguimos trabajando con la idea de que se quede. Sí hemos recibido una llamada del Barcelona y otra del Real Madrid manifestando que tienen interés en el jugador".

Serra Ferrer siguió la línea de Haro y mostró su deseo de que Ceballos pueda continuar en Heliópolis: "El Betis tiene la obligación de estar preparado para cualquier escenario. Tenemos la ilusión de que Dani siga en el Betis, que nos acompañe en este proyecto. Después, no sé cuál va a ser su decisión. Nosotros nos preparamos para esto, para que Dani siguiera con nosotros y le diese ese brillo que en la parte que a él le corresponde puede darle a este equipo".

Por último, Serra, que cerrará la primera parte de la planificación con seis caras nuevas, vendrán más fichajes: "Es verdad que estos jugadores están hechos para poder firmar en el Betis, pero tenemos abierta cualquier posibilidad situación que se pueda dar para que no nos coja desprevenidos".