Ni hechos, ni palabras

El Betis de Ángel Haro y José Miguel López Catalán se ha quedado sin argumentos, no hay excusas para defender tal mediocridad. El fracaso es total. ¿Por qué? Porque en lo principal, el primer equipo, han fallado. La eliminación en la Copa del Rey ha terminado de fulminar la ilusión de una afición que ha visto cómo el salto de calidad prometido en verano no ha aparecido por ningún lado y que otra temporada más todo pasa por mantener la categoría con los menos apuros posibles. Los números en 2016 lo dicen todo: 41 partidos oficiales del Betis, con 12 victorias, 10 empates y 19 derrotas (41 goles a favor y 67 en contra).

El Betis de Haro y Catalán es, hasta ahora, un Betis perdedor. La falta de sapiencia futbolística de la cúpula dirigente ha condenado al conjunto verdiblanco a una mediocridad que ha acabado empapando al primer equipo. El reflejo de los de Heliópolis en el campo es el de sus dirigentes. Haro y Catalán ya formaron parte del Betis que firmó a Eduardo Maciá y después, con otro proyecto nuevo, con tiempo de sobra para ejecutarlo en verano y con la afición a favor, no han sido capaces de aprovechar todo eso para que el club crezca deportivamente. Ni la televisión, ni el Gol Sur, ni el Betis multidisciplinar tapa una gestión nefasta realizada por unos dirigentes que ni entienden ni saben de fútbol ni han sido capaces de rodearse de la gente apropiada, quedando en mal lugar en más de una ocasión por sus propias palabras en sus comparecencias públicas.

Además, ni Haro ni Catalán tienen veneno, ni liderazgo para dirigir un club de fútbol -una empresa es totalmente distinto- y eso lo acaba pagando el Betis. Un Betis sin el gen ganador.

Detrás del Betis de Haro y Catalán sigue estando muy presente la Fundación Heliópolis, plataforma que siempre ha estado, desde la salida de Lopera y Oliver, moviendo hilos y que no se libra de quedar en mal lugar por defender un Betis que desde entonces ha sido una trituradora de entrenadores, de directores deportivos... Y siempre, salvo alguna excepción, gobernado por malos gestores -¿éstos nunca son culpables de nada?-. Haro y Catalán también han contado públicamente con el apoyo de BxV y PNB, que tampoco se libran de aparecer pese a que sotto voce la cosa cambia y ya se cuestiona la forma de actuar de las cúpula dirigente. Esto refleja que defender el Betis de ABA (Ahora Betis Ahora) es ser cómplice de una mediocridad indefendible por mucho que desde las trincheras más afines al sistema de gobierno actual se resalte lo bien organizado que está el club verdiblanco -¿si tan bien lo está por qué es tan mediocre en el terreno de juego?-. Ni hechos, ni palabras.

La planificación del director deportivo del Betis, Miguel Torrecilla, queda en evidencia desde el verano. El primer gran fiasco fue firmar a Gustavo Poyet, y después se puede observar cómo ninguno de los fichajes ha dado al cuadro verdiblanco un salto de calidad. El Betis sigue siendo Adán y Rubén Castro, con Dani Ceballos y la aportación de Joaquín. Brasanac, Felipe Gutiérrez, Jonas Martin, Zozulya... Y así una larga lista de jugadores que han recalado en Heliópiolis y que no tienen la aptitud que exige un club que quiere crecer deportivamente y que tendrá que volver a luchar por mantener la categoría de manera digna. Todo esto sin olvidar lo sucedido con Musonda, la gestión en la renovación de Rubén Castro...

Dinero mal invertido -la apuesta de Sanabría se está demostrando que era arriesgadísima- por parte de un Betis que cometió en verano el mismo error que la pasada temporada: incorporar más de diez futbolistas en vez de firmar cuatro o cinco que de verdad hubiesen supuesto un salto de calidad. Además, el discurso del salmantino en sus últimas comparecencias tampoco ha convencido a aquellos béticos que entienden, saben y ven bien el fútbol, algo que no ocurre en los actuales mandatarios de un club que tenía que haber dirigido y marcado las pautas en materia de fichajes y no dejarse llevar por un director deportivo que se está quedando sin argumentos para defender su trabajo.

El cambio de entrenador en un equipo de fútbol suele conllevar una reacción que conduce, habitualmente, a una mejoría, pero en el caso del Betis esa subida sólo se ha producido en casa, pues a domicilio los números son muy malos y los partidos de los verdiblancos con el madrileño se cuentan por derrota (Eibar, Alavés y Deportivo). Víctor apostó por usar como base el 3-5-2, pero al final la escasa aptitud del plantel en defensa sale a relucir, como quedó claro en Riazor. Pero al margen del nivel de calidad de la plantilla, las decisiones del actual inquilino del banquillo verdiblanco no fueron las acertadas ante los deportivistas, equivocándose a la hora de no apostar por la titularidad de Adán y Rubén Castro, meter muy tarde al canario en el campo, quitar a Donk para meter a Felipe Gutiérrez cuando el partido requería de balones colgados al área blanquiazul en los minutos finales... Mala gestión en la convocatoria y durante el partido en la eliminación copera, pero también choques en el Villamarín, como ante el Celta. Por eso no se entendió tras el pleito ante el Dépor que Víctor mostrara un discurso basado en la falta de eficacia arriba cuando a su mayor goleador lo dejó en el banquillo y lo metió cuando el litigio estaba muy cuesta arriba -eso no es ir a por la Copa de verdad-.

Resulta incomprensible que desde el entorno y desde algunas voces que emanan desde el propio club se critique a béticos que luchan por un club mejor y un mejor equipo. Defender el Betis de ahora por todo menos por lo deportivo, que es lo realmente importante, es un sinsentido, pues nada es más importante en un club de fútbol que el primer equipo. Por este motivo, usar argumentos como "pedir paciencia", "hay que dejar trabajar", "tenemos radio, televisión, las féminas y fútbol sala..." se convierten en tópicos viendo la mediocridad del primer equipo. Tampoco es válido el argumento del miedo a los béticos. Argumentar que la estabilidad deportiva vendrá con la estabilidad judicial es un argumento que no tiene ningún valor empírico.

El 30 de diciembre es la fecha clave. Urge un cambio, como en el 15-J. Aquello sirvió para que los béticos demostraran que no querían a Lopera sin saber lo que vendría después, y ahora la situación es cuando menos parecida. El primer paso es un cambio en la cúpula dirigente -defender la mediocridad actual por miedo a lo que hay fuera pierde toda credibilidad viendo los hechos de estos siete años-. El Betis de consenso entre los principales accionistas -mirando siempre por el interés del club y no por el personal- es lo que faltaría por probar en la entidad bética, pero es utópico. Así, cada parte juega sus cartas.