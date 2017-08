Boudebouz: "Ceballos y yo somos distintos"

Ryad Boudebouz ha sido presentado como nuevo jugador del Betis para las próximas cuatro temporadas, y se ha mostrado muy feliz por recalar en la Liga española: "Agradezco al club la acogida. Para mí ha sido muy importante, pues quería venir a España y conocía la historia del Betis. También Mandi y Jonas Martin me han hablado bien del club. Siempre me ha llamado la atención el fútbol español, que es muy técnico, como mi juego, y más con la propuesta de Quique Setién".

En cuanto a sus problemas en la rodilla, el ex del Montpellier ha señalado que se encuentra mucho mejor: "Estoy bien. Ya estoy corriendo, pero no me gusta dar plazos de recuperación. Espero estar muy pronto a disposición del entrenador".

Además, Boudebouz ha tratado otros temas importantes:

Recibimiento en San Pablo: "No estoy acostumbrado la cercanía de una afición, pero me gusta esa presión positiva. Eso hizo que confiara en que había hecho bien en venir al Betis. Ahora, tengo que devolver ese entusiasmo en el campo".

El papel de Ceballos: "Es un gran jugador. Se ha ido al Real Madrid, pero yo tengo otro tipo de calidad y vengo a aportar lo mío. Somos futbolistas distintos”.

Posición ideal: "He jugado en diferentes puestos a lo largo de mi carrera y me ha ayudado a ser mejor jugador, pero donde mejor me encuentro más cómodo es en el eje, por el centro, aunque puedo jugar cayendo a la banda si lo necesita el equipo y el entrenador".

El Betis en pretemporada: "He visto los dos últimos encuentros ante los equipos de Milán y he comprobado que se trata de jugar al balón y tener la pelota. Eso me gusta. Ha habido cambios y seguro que se necesita un tiempo para engrasar todo eso".