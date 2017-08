Boudebouz llega hoy para cerrar su fichaje

El octavo fichaje del Betis debería llamarse Ryad Boudebouz, quien tiene previsto llegar hoy a Sevilla para finiquitar su contratación con el club verdiblanco, una vez que la misma quedó pactada a finales de la pasada semana.

El acuerdo entre el Betis y el Montpellier quedó ultimado por siete millones de euros más otro opcional por el 80% de los derechos, mientras que Boudebouz también tiene pactado su contrato por cuatro temporadas que lo colocará como uno de los mejores pagados de la plantilla bética. Eso sí, Laurent Nicollin, presidente del club galo, indicó que el acuerdo no está cerrado completamente, aunque fuentes de la negociación aseguran que sólo faltan por definir unas garantías de pago que pretende asegurarse, a la vez que los flecos finales de las comisiones. "Ryad pasó la revisión médica en Barcelona. Sin embargo, no nos hemos puesto de acuerdo aún en algunos detalles con el Betis. Tenemos que encontrar un arreglo con ellos. Ambas partes hemos hacer un esfuerzo de realizar la transferencia", explicó Nicollin en Canal Plus Francia tras la victoria del Montpellier en el estreno de la liga francesa.

Si el asunto de Boudebouz debe ser cuestión de horas, siempre y cuando no exista un giro imprevisto en la negociación o en el segundo examen médico del franco-argelino, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, también quiere acelerar la contratación de Javi García. Los técnicos coinciden en la necesidad de reforzar la medular con un pivote físico y el murciano es la primera opción en la agenda de balear. El medio no participó ayer en el encuentro liguero del Zenit ante el Spartak e incluso tiene la palabra de Roberto Mancini para facilitar su salida, aunque esta cuestión continúa siendo negociada por su agente con los dirigentes rusos.

Al igual que el Betis, el Málaga también está muy pendiente de la situación de Javi García, quien incluso fue el centro de una polémica entre Míchel, entrenador del equipo costasoleño, y el jeque Al-Thani, dueño del club. "Con todos mis respetos al jugador, Javi García no es nuestro objetivo en el Málaga CF. Así que por favor esa puerta está cerrada", expuso Al-Thani en las redes sociales para contestar a su entrenador, que minutos antes había solicitado el fichaje en una rueda de prensa: "Tenemos el asunto de Javi García, estamos esperando a que alguien apriete el botón. Y si no lo dan tendremos que buscar por otro lado". Y en el Betis sí aguardan la llegada del pivote.