Boudebouz mira al Villarreal

Pese a que esta semana no ruede el balón en la máxima competición nacional de fútbol por el parón de las selecciones nacionales, el Betis de Quique Setién continúa preparando el choque de la próxima jornada ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, un encuentro que tiene marcado en rojo en su calendario particular Ryad Boudebouz.

El internacional argelino, uno de los fichajes que más ilusión ha despertado en el beticismo este verano, continúa recuperándose de los problemas de rodilla con los que aterrizó, por lo que permanece trabajando al margen del resto de sus compañeros, con quienes sólo pudo realizar el calentamiento. Una vez terminó la parte física, el ex jugador del Montpellier siguió trabajando junto a los recuperadores con la mente puesta en llegar en las mejores posibles condiciones al encuentro en tierras valencianas.

Boudebouz se lesionó durante la pretemporada con su ex equipo y, después de superar hasta dos reconocimientos médicos, firmó su contrato con el club, sabedores que el rendimiento que podía ofrecer el africano no sería de inmediato. De hecho, esta dolencia hizo que se perdiera los dos primeros encuentros de Liga y confían en que llegue en buenas condiciones para entrar en la lista para el choque en el Estadio de la Cerámica, aunque no se apurarán los plazos y las sensaciones y la evolución propias de este tipo de dolencias marcarán los tiempos finales.

Así las cosas, la principal ausencia en el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva, más allá de los internacionales que andan concentrados con sus respectivas selecciones -Durmisi, Tosca, Mandi, Guardado y Nahuel-, fue Sergio León.

El atacante de Palma del Río, que marcó el tanto del empate en la victoria del pasado viernes ante el Celta en el debut en el Benito Villamarín del Betis esta temporada, no saltó al césped con sus compañeros después de sufrir una contractura en el adductor, por lo que permaneció en el interior de las instalaciones, trabajando en el gimnasio y recibiendo tratamiento de fisioterapia.

La participación en el próximo encuentro liguero ante el Villarreal del canterano bético, en principio, no peligra, puesto que estas dolencias suelen superarse en un máximo de seis días, por lo que el atacante estaría en plenas condiciones para la próxima cita oficial que luce en el calendario de los verdiblancos.

El equipo bético regresará hoy a las 10:00 a los entrenamientos en el campo dos de la ciudad deportiva Luis del Sol, en una sesión a puerta cerrada.