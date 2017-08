Boudebouz, talento y último pase al servicio del Betis

"Es un futbolista conocido por su creatividad y talento, además de por su polivalencia. Estamos convencidos de que sumará muchísimo a la idea de juego que quiere plasmar Setién". Así definió Lorenzo Serra Ferrer a Ryad Boudebouz durante su presentación como nuevo jugador del Betis, mostrando el argelino ilusión por haber llegado a Heliópolis: "Quería venir a España y conocía la historia del Betis. Siempre me ha llamado la atención el fútbol español, que es muy técnico, como mi juego".

Boudebouz también dejó claro que es un jugador con un perfil distinto a Ceballos: "Se ha ido al Real Madrid, pero yo tengo otro tipo de calidad y vengo a aportar lo mío. Somos futbolistas distintos". En este sentido, al ser cuestionado por cuál es su posición ideal en el campo, el ex jugador del Montpellier fue claro: "He jugado en diferentes puestos a lo largo de mi carrera y me ha ayudado a ser mejor jugador, pero donde mejor me encuentro es en el eje, por el centro, aunque puedo jugar cayendo a la banda si lo necesita el equipo y el entrenador".

Por último, Boudebouz indicó que está mejor de su lesión de rodilla, aunque no se marca una fecha concreta para volver a los terrenos de juego: "Estoy bien. Ya estoy corriendo, pero no me gusta dar plazos de recuperación. Espero estar muy pronto a disposición del entrenador".