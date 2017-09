El plan renove de Serra Ferrer

Los resultados dirán si la planificación realizada por Lorenzo Serra Ferrer en su nuevo proyecto es buena o mala -es incoherente decir ahora que es encomiable y que si la pelota no entra será por otro motivo- y todo con la mesura y cautela que requiere la actual situación deportiva del Betis -es comprensible que haya ilusión pero no euforia-, cuando apenas se llevan disputadas dos jornadas de Liga, falta por ver si la idea de Quique Setién encaja en el equipo verdiblanco, a la vez que cosecha buenos resultados, y cómo van rindiendo los fichajes, sin olvidar los dos últimos precedentes en la entidad de Heliópolis, con Eduardo Macià y Miguel Torrecilla al frente. Aplausos para ambos, nada más llegar, por un trabajo que al final del curso no permitió al club verdiblanco abandonar la mediocridad deportiva actual -causa sorpresa ver cómo buena parte del beticismo aplaude la revolución del balear y hasta hace poco defendía el trabajo de los dos anteriores directores deportivos-, de la que ahora con Serra Ferrer al mando intentará abandonar.

Y para ello el de Sa Pobla ha realizado una revolución en la plantilla con cierto grado de coherencia, exigencia y sentido común. Un plan renove con 20 bajas y 10 altas en un plantel donde no queda ni rastro de los fichajes de Macià -Joaquín fue un fichaje de club- y cada vez menos de los de Torrecilla. Atrás quedaron los Van der Vaart, Petros, Pezzella, Tarek, Damiao, entre otros, del actual director deportivo del Leicester, mientras que de la etapa del actual responsable deportivo del Sporting de Gijón han salido, entre otros, Jonas Martin, Manu Herrera (se marchó sin debutar), Brasanac, Felipe Gutiérrez (a la espera de ver qué ocurre con su futuro en Internacional), Donk, Rubén Pardo...

De cuatro retoques, la idea del club en marzo, se ha pasado a 20 bajas y 10 incorporaciones

Una revolución -podría haber sido mayor con algún retoque más para la defensa y el ataque- en apenas cinco meses, ya que en marzo era confirmada por los principales rectores verdiblancos la continuidad de Víctor Sánchez del Amo, con cuatro o cinco retoques sobre una base, por aquel entonces, de la que hoy no queda nada. "Lo que no tendría sentido es hacer una revolución del tipo de la del año pasado. Este año hemos apostado por jugadores jóvenes, con proyección, y tenemos que hacer una serie de refuerzos que en absoluto va a ser el número del verano anterior", comentó en aquellas fechas (29 de marzo) Ángel Haro. "Si me preguntas por Víctor, te digo rotundamente que tiene contrato hasta final de la temporada siguiente, que es lo mínimo que se le debe dar para que trabaje con tiempo y confianza. Y confiamos en que el equipo siga creciendo, se cree una buena base para el año que viene aspirar a cotas mayores, que es lo que siempre habíamos dicho", expresó el 13 de ese mismo mes el vicepresidente, López Catalán, en la misma línea que por entonces mostró Torrecilla.

La realidad, una vez finalizado el mercado de verano, pocos meses después, es bien distinta. Una renovación que, a la espera de resultados, era necesaria, con un modelo distinto al de los dos últimos años. "Mi idea de buscar esta gente que conociera la Liga, el club, que estuviéramos hablando un idioma fácil de entender para todos. Era importante no pagar esta cuota del tiempo de adaptación, que esto también es mucho", dijo Serra Ferrer en la presentación de Campbell, añadiendo, además, algo conseguido, su deseo de "equilibrar la plantilla, con un tercio de canteranos, un tercio de nacionales y otro de extranjeros". Una idea diferente a la de los dos predecesores en su puesto. Un proyecto nuevo, el de Serra, a la espera de ver cómo funciona. El balón hablará...