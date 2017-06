Brasanac y su positivo balance en Sevilla

Tras un estreno prometedor en Mestalla, Darko Brasanac, un fichaje de última hora de Miguel Torrecilla tras la marcha de David López al Espanyol, pasó casi al ostracismo hasta el último tercio del campeonato, cuando de nuevo recuperó protagonismo y se asentó entre los titulares. El serbio, en declaraciones a la prensa de su país, sí ha realizado un balance positivo de su primer año en el Betis, el primero de los cinco que firmó en agosto, y que espera cumplir.

"Quizá me ha ayudado que ya con 13 años cambié Cajetina (su ciudad natal) por Belgrado, cuando firmé por el Partizán. Pero es que, además, Sevilla es una ciudad maravillosa, me encanta el clima y he encontrado algunos compatriotas como Radicevic (jugador del Betis Energía Plus) o Vlada Stosic, que habla perfecto el idioma, vive allí y me ha ayudado mucho. No hay nada de lo que me pueda quejar, ni tampoco mi familia. Planeamos quedarnos allí todo el tiempo que haga falta. En lo personal estoy muy contento con mi primer año en el Betis. Quiero seguir creciendo a este ritmo. Me he adaptado al fútbol, a la ciudad y al idioma, hasta he tenido un hijo en Sevilla...", manifestó el centrocampista serbio, que también reveló lo que más le ha sorprendido de sus compañeros de vestuario: "Joaquín es una leyenda que hasta ha jugado dos Mundiales. Pero el que más me ha impresionado es Rubén Castro, por su tremenda facilidad para meter goles. Es un maestro".

Sobre la próxima temporada, Brasanac incluso mostró estar informado de lo que se comenta alrededor del equipo en cuanto a posibles refuerzos. "He oído que puede venir Nolito. Es difícil porque tiene una ficha alta, pero sería una gran ayuda para nosotros", expuso el centrocampista, que justificó las malas rachas de la pasada temporada por los cambios de técnicos, a la vez que se mostró confiado en mejorar de cara al próximo campeonato liguero: "Tener hasta dos cambios de entrenador es mucha presión. Ahora tenemos un nuevo técnico (Quique Setién) y un verano entero para prepararnos. Habrá cambios de jugadores, porque ya se han ido algunos. El año pasado perdimos partidos por inexperiencia, estoy seguro de que a partir de ahora caerán de nuestro lado".