Buscando al pivote

El Betis de Quique Setién ha ofrecido una pobre imagen en los dos primeros partidos de la pretemporada, ante Balompédica Linense y Arcos, y por ahora no se ha visto reflejada en el equipo verdiblanco su idea de juego, que tiene como base principal la figura del pivote. En este sentido, en el encuentro en La Línea de la Concepción, el técnico cántabro apostó por Brasanac en el primer tiempo, y en el segundo empezó Camarasa jugando por delante de la defensa hasta que entró el jugador del filial Nacho González para ocupar el sitio de José Carlos, que pasó a la posición del ex del Levante. Y en Arcos, José Carlos actuó en los primeros 45 minutos y después ocupó su lugar Jordi Amat, con un resultado negativo, pues los dos goles del cuadro gaditano vinieron por errores que nacieron en ese puesto. Pruebas que se pudieron ver en los entrenamientos de Montecastillo, donde Setién fue tratando diferentes opciones, a la espera de jugadores específicos, como es el caso de Guardado.

El futbolista mexicano regresó ayer a Sevilla y pasó por las instalaciones de la ciudad deportiva para saludar a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico, y hoy en el entrenamiento matinal empezará a trabajar a las órdenes de Setién, que confía al máximo en las posibilidades del que fuera jugador del PSV Eindhoven para jugar de pivote, como manifestó la semana pasada en la rueda de prensa que ofreció en tierras jerezanas: "Reúne una serie de condiciones extraordinarias. Hablé con él, me podía presentar alguna duda con esto, no es el prototipo de medio centro que se utilizaría en muchos equipos, que primarían aspectos físicos más que técnicos, pero en nuestro fútbol nos encaja un jugador con ese compromiso defensivo, pero con capacidad para jugar hacia delante, con personalidad. Interpreta esa posición y no habrá que darle indicaciones".

También para el puesto de pivote, el Betis busca en el mercado un futbolista más de corte defensivo, posicional, y ahí sigue estando bien colocado Javi García, manteniendo contactos con su entorno y conociendo ya el Zenit el interés bético. Con la llegada de un medio centro de este perfil, Guardado podría jugar con más libertad y Setién tendría la posibilidad de hacer variantes en su dibujo táctico, como ya hizo en Las Palmas, donde Roque Mesa estuvo muchas veces acompañado por Vicente Gómez. Un doble pivote que dotaría al Betis de equilibrio, pues las dudas por el hecho de jugar con un sólo futbolista por delante de la zaga, a la espera de un central zurdo que eleve el nivel -Feddal sigue siendo una opción seria-, merodean sobre el cuadro bético.

También busca el conjunto verdiblanco -la semana próxima pretende concretar al menos dos incorporaciones- un centrocampista ofensivo, y el nombre de Canales sigue vivo en la dirección deportiva, que también trabaja en traer otro delantero que pueda caer a las bandas. Varias piezas todavía por llegar a un Betis que otra temporada más va a llevar a cabo una revolución en la plantilla que, finalmente, tendrá Setién, que sigue tratando de inculcar su estilo a los jugadores.