Calidad en la sala de máquinas

El Betis cosechó ante el Deportivo su segunda victoria en el presente campeonato, y lo hizo, de nuevo, en el Benito Villamarín, en un partido igualado en el que salió a relucir la mayor calidad de los verdiblancos para decantar la balanza a su favor. Y esa calidad que este año atesora en sus filas (de Jonas Martin, Felipe y Petros, entre otros, se ha pasado a Javi García, Guardado y Camarasa) es la que permitió al equipo de Quique Setién sumar tres puntos más en el casillero, destacando dos nombres propios, Joaquín y Guardado.

El papel de ambos en el Betis, en las cuatro jornadas que se llevan disputadas, está siendo determinante, como indican los números. En el caso del portuense, acumula dos goles y una asistencia (el centro medido a Sergio León en el gol en Villarreal) y con su doblete ocupa el noveno puesto de goleadores béticos en Primera empatado con Rogelio (34 tantos), mientras que el mexicano lleva ya tres pases de gol.

Joaquín, al igual que en las dos últimas campañas, ha empezado fuerte, tirando del carro, destacando en su faceta realizadora y dejando claro por qué es el capitán del Betis, a la espera también de ver cómo va rindiendo a lo largo de la temporada con la dosificación de minutos que vaya realizando Setién. "Al igual que Guardado, es un futbolista extraordinario que trataremos de que llegue hasta el final y nos pueda seguir dando cosas. Es cierto que tendremos que renunciar a ellos en algunos momentos, pero son futbolistas que marcan las diferencias. Ambos se asocian muy bien. Se entienden y es lo que suele pasar con los futbolistas que tienen mucha calidad. Siempre esperas algo diferente de estos jugadores que tienen calidad", indicó el técnico cántabro al final del choque ante el Dépor en referencia al buen partido del 17 bético. La misma línea siguió Setién al hablar sobre el jugador azteca, al que también irá rotando durante la temporada: "Es un futbolista extraordinario, no lo voy a descubrir yo ahora. Ya nos ha dado dos o tres asistencias, incluso alguna más que no ha terminado en gol. Es un futbolista con una calidad enorme y con una gran capacidad de trabajo. Al igual que Joaquín, es un referente para todo el equipo. Guardado es un futbolista extraordinario en todo, es un 10 enorme y nos dará mucho. Lo que pasa es que tenemos que cuidarlo, lo queremos para todo el año y es un chaval que se entrega desde el minuto uno. A veces no tiene pausa y le reclamo eso, que tenga la que ha tenido en el pase del gol, el cual ha sido maravilloso. A veces quiere ir a todos lados. Esa sangre tan caliente que tiene a veces la tendría que contener un poco".

De hecho, Guardado, cuando controló ese ímpetu, en la segunda mitad, bajando a recibir la pelota y organizar el juego, brilló más. Además, tuvo un 93,9% de precisión en pases y dio seis asistencias (según whoscored.com), recuperando 10 balones. Buenos guarismos de un futbolista que está mostrando dotes de mando en el arranque liguero, a la espera de ver cómo va rindiendo durante la competición.

Junto a Joaquín y Guardado destacan también el papel de otros jugadores, como Feddal, Camarasa o Javi García, apareciendo la calidad, por ahora, en momentos de igualdad (ante rivales de tu misma liga) como factor determinante. Calidad, siempre, antes que mediocridad.