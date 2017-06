Camarasa: "El objetivo del Betis no es intentar mantenerse, es mirar a Europa"

Víctor Camarasa ha sido presentado como nuevo jugador del Betis, y se ha mostrado ilusionado por haber aterrizado en Heliópolis: "Estoy muy contento de estar aquí. Están mi padre, novia, agentes... Es una oportunidad que no voy a desaprovechar, sé la confianza del Betis en mí y la voy a devolver. Tengo ganas de empezar a entrenar y conocer a mis compañeros. Lo voy a dar todo. Estoy aquí para ser feliz y llevar al Betis donde se merece. Había otras opciones y desde un primero momento lo he tenido claro".

Además, el centrocampista tiene claro cuál debe ser el objetivo del Betis: "Tuve una reunión con Serra. Hablamos de muchas cosas. Me transmitió esa confianza en mí y si que es verdad que me comentó los planes que tiene el Betis para estar donde se merece. Lo primero es hacer un buen grupo y equipo, tener las ideas claras con el nuevo míster y ganar partidos. El objetivo del Betis no es intentar mantenerse en Primera, es mirar hacia Europa y estar en los puesto de arriba de la clasificación".

Camarasa ha tratado también otros asuntos interesantes:

Ceballos: "Es un gran jugador, lo conozco bien. Me llevo bien con él, coincidimos en la selección. Yo he venido aquí, y si puedo jugar con Dani mucho mejor, por supuesto".

Posición en el campo: "Este año con el Alavés he jugado un poco más adelantado, cerca del punta. Estoy cómodo en cualquier posición del centro del campo. Años atrás jugué más retrasado, pero aquí me gusta defender, llegar al área, ser partícipe de la salida del balón... No sé lo que el míster quiere de mí, pero he hablado con él y está contento. Lo haré lo mejor posible".

Por qué el Betis: "Soy joven, pero conozco el Betis y sus historias. Conozco estos años y el Betis ha sido muy grande. Lo es y tiene que volver a donde se merece. Quiero hacer grandes cosas en el fútbol y este es el lugar perfecto para crecer como jugador".