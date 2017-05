Campaña en ebullición

El termómetro de la campaña electoral en el Betis ha subido en las últimas horas. Así se refleja en las declaraciones de Rafael Salas y de la actual cúpula dirigente, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que ayer defendieron dos modelos de gestión deportiva que están en polos opuestos.

"De crear equipos saben poco, pero sí saben ganar elecciones. Manejan un listado que yo no manejo y actualizado no está en el club. ABA maneja un listado de accionistas y yo no tengo las mismas armas que ellos. Los teléfonos que están en el club no son todos los que corresponden a los accionistas. Yo no puedo acceder al accionista como pueden acceder ellos, por eso convoco una asamblea. Esto es una continuidad de lo que había hace siete años, que dejen de engañar a la gente. Y lo que está arriba se transmite a la plantilla. Los resultados son una consecuencia de la podredumbre institucional", señaló Salas en Cope Sevilla.

Serra Ferrer, Setién y su agente se reúnen hoy en Madrid para cerrar el acuerdo

Además, el ex consejero fue contundente a la hora de analizar la situación de la entidad de Heliópolis: "Haro lleva tres años. Yo, en un año de consejero, he detectado los problemas. Él los habrá detectado también, pero sin tomar medidas. El Betis lleva en transición siete años, desde que llegaron los administradores judiciales. Yo pensaba que iba a haber una regeneración y un cambio en la gestión del club cuando en la calle se dijo 'no' al pasado, pero la realidad es que no ha cambiado nada. Si no se transmite ese veneno bético que le falta al Betis desde hace tiempo, cada uno hace lo que le da la gana".

Cuestionado sobre el presunto poder de Adolfo y Miguel Cuéllar en el Betis, Salas indicó lo siguiente: "Haro es accionista del Betis por la Fundación Heliópolis, pero no tengo pruebas de que el señor Cuéllar pueda estar manejando el Betis desde la sombra. Haro es un recién llegado, ha llegado al club recientemente, no lo vi el 15-J cuando salimos a la calle, no lo vi en el ascenso de Burgos...". El máximo representante de Arriba Betis Campeón confirmó, también, cómo Miguel Torrecilla negó la llegada de Lorenzo Serra Ferrer en verano de 2016: "Serra fue propuesto como director de la cantera, pero se decidió que no viniera. No hablaría de veto de Torrecilla, pero no estaba de acuerdo con su fichaje".

Por otro lado, Salas se refirió a la posibilidad de que Adán, Durmisi o Ceballos puedan salir: "Cuando uno empieza a hablar con agentes y otros clubes, la sensación que me queda es que no hay acuerdos, pero sí acercamientos muy importantes para vender a alguno de estos tres futbolistas". Otra cuestión importante que explicó Salas, si ganara, fue el futuro de Serra Ferrer, Quique Setién y la idea de qué Betis construir tiene su candidatura quiere: "Si decide marcharse en el momento en el que Haro y Catalán pierdan las elecciones, no seré yo el que lo convenza. Setién estaba en nuestra lista como cuarta o quinta opción. Si llegamos a la presidencia, hablaré con él. Si no está de acuerdo, tendrá que salir". Salas dejó clara, también, su postura sobre Manuel Castaño: "Todavía no he hablado con él, pero sí quiero que me escuche. No estará en mi proyecto, eso que lo tengan claro los béticos, pero como es bético, en la junta me votará si está de acuerdo con mi proyecto y si no está de acuerdo, no lo hará". Para finalizar, Salas señaló que está abierto a un debate con Haro: "Estoy preparado para decirle al presidente del Betis lo que tengo que decirle. Le ofrezco un cara a cara en el medio que sea".

Las respuestas del presidente y vicepresidente del Betis llegaron en la entrevista que ofrecieron en Onda Deportiva Sevilla. "Tenemos dos modelos de Betis diferente. El mío es el de viajar con la peña y disfrutar con el Betis y si hacía falta entrar tarde porque el partido empezaba más tarde. Él ha vivido otro Betis, el de ir con su padre, bajarse del Mercedes e ir al palco. Es el 'papa quiero esto', frente al 'papa quiero conseguir esto'. Su proyecto era ser vicepresidente del Betis", dijo Haro, que indicó haber recibido quejas de la labor de Salas en la Liga: "Me dijeron que no lo mandáramos más".

Además, Haro y Catalán negaron lo dicho por Salas sobre Torrecilla y Serra Ferrer, y mostraron su indignación sobre el hecho de que su rival manifestara la posibilidad de que pudieran salir jugadores importantes: "Es una vergüenza que haga ese tipo de afirmaciones habiendo sido consejero. Tiene el deber de guardar el secreto". "Es falso", añadió Haro. "Nos gustan los jugadores ambiciosos como Dani Ceballos y tenemos que crear un proyecto para que se quede con nosotros", agregó Catalán.

En cuanto a la llegada de Setién, Haro dijo lo siguiente: "El entrenador no queda mucho para anunciarlo, pero no Quique, sino el que elijamos. La impresión tras la reunión fue muy positiva, es un técnico que va con el sello que queremos en el Betis". "Se va a anunciar el entrenador en un plazo corto de tiempo", agregó Catalán. En este sentido Serra, Setién y su agente tienen previsto reunirse hoy Madrid para cerrar el acuerdo.

Además, el vicepresidente no tiene dudas sobre el apoyo de Castaño a Salas: "Sus acciones van a apoyar a la candidatura de Salas, pero los béticos nos apoyarán en su gran mayoría. Salas tendrá el 5% de BxV, el apoyo de Castaño y poco más". En cuanto a Torrecilla, Catalán no dudó en defender su labor: "Tiene un amplio conocimiento del mercado pero también decimos que en su primer año no ha funcionado, aunque no nos ha defraudado. Va a continuar y Serra Ferrer lo que hará será apoyar al consejo de administración en materia deportiva, no hay más". Por último, Haro reconoció que "no tenemos margen de mejora. Si repetimos otra temporada como ésta nos iremos", descartando la opción de un debate con Salas: "Lo que tenemos que hacer es trabajar y estar centrados en lo deportivo".