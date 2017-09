Campbell: "Si pudiera jugar mañana, jugaría"

Joel Campbell ha sido presentado como nuevo jugador del Betis, y se ha mostrado muy feliz por regresar al cuadro verdiblanco: "Le doy gracias al presidente y Lorenzo por confiar en mí. Eso es lo más importante para mí, la confianza de ellos y de la afición. Cuando me fui hace cinco años siempre me fui pensando en regresar. El año que estuve nos fue muy bien, la afición, el equipo... Lo hacen sentir a uno muy contento. Da placer venir aquí a cada partido con el campo lleno. El ambiente es único. He jugado en varios equipos y afición como esta hay pocas. La afición hace un equipo grande y desde que mi agente me dijo que el Betis tenía interés en mí me llenó de alegría. Vengo con ilusión y ganas, y quiero demostrar el porqué han confiado en mí. Ayudar al equipo en todo lo que pueda".

Además, el futbolista tico ha tratado otros interesantes asuntos:

El Betis: "El club está magnífico. De alto nivel. Estadio, afición, ciudad deportiva... Tiene todo lo que un club grande tiene, por eso el Betis en grande. La plantilla es importante, con nuevas caras y eso hace un equipo grande. Mientras más competencia haya mejor para el equipo. He llegado a un equipo con buenos jugadores y habrá que esforzarse en cada entrenamiento. Si pudiera jugar mañana, jugaría pero, quiero estar bien".

Objetivo: "Tenemos un gran equipo, pero tenemos que ir paso a paso. Nuestra meta es el Villarreal. Tratar de ganar cada partido, pero hay que ir domingo a domingo. Paso a paso, sin presionarnos".

Estabilidad: "He estado en varios clubes, pero siempre trato de ver las cosas de manera positiva. Me han hecho mejor persona. Todo eso es una experiencia de vida y aprendizaje. Llegar al Betis es llegar a mi casa".

Pocos compañeros de su campaña anterior en el Betis: "Uno no sabe dónde va a estar el año siguiente. A lo mejor otro año vienen más compañeros. Hay que disfrutar de esta afición, de este momento tan lindo. Este ambiente de alegría hay que mantenerlo. Si todos estamos felices hay que tratar de mantenerlo y los jugadores tenemos que mantener esa linda familia".

Mejoría: "Soy una persona más madura. Esperemos que se vea una buena versión de Joel. Lo único que puedo prometer es que me voy a sacrificar al máximo para que el equipo vaya mejor. Sacrificio, esfuerzo, humildad..."