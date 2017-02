Ceballos, precaución e ilusión

La presencia de Dani Ceballos en el derbi del próximo sábado es una incógnita en estos momentos. Al futbolista del Betis, lesionado en la rodilla izquierda el pasado martes en un choque con Álex Alegría durante el entrenamiento, se le realizó ayer una prueba médica en la que se le detectó el alcance de la lesión y se determinó el proceso de recuperación a seguir en los próximos días, como indicó el club verdiblanco en una nota en su web: "Tras la exploración médica realizada este mediodía a Dani Ceballos, se observa que el jugador sufre una fuerte inflamación en los tejidos blandos de la cara externa de la rodilla izquierda, en especial en la porción larga del bíceps femoral. El canterano se someterá a un tratamiento de choque durante las próximas 48 horas y no se valorará su participación en el derbi del sábado hasta el último momento".

La precaución es máxima en el cuadro heliopolitano sobre si llegará a tiempo Dani Ceballos al choque ante el Sevilla, pero el futbolista no pierde la ilusión y forzará hasta donde pueda por no perderse una cita para la que está muy motivado. El centrocampista, que trabaja mañana y tarde con los fisioterapeutas en la ciudad deportiva, no pierde la esperanza de poder ayudar a sus compañeros en tan exigente compromiso, y confía en que su rodilla izquierda vaya mejorando con el paso de las horas para ver si, finalmente, puede estar a disposición de Víctor.

El compromiso y el liderazgo de Dani Ceballos con el Betis es máximo, y tras volver a sentirse importante después de lo vivido durante la etapa de Gustavo Poyet, ansía seguir aportando cosas al equipo verdiblanco y crecer como futbolista. De hecho, uno de los capitanes del plantel, Antonio Adán, mostró ayer en rueda de prensa su apoyo y confianza máxima en su compañero para que se recupere y pueda estar en el césped del Villamarín frente a los de Nervión: "Veremos cómo evoluciona. Para nosotros es un jugador fundamental, siempre lo ha sido. Se ha convertido en uno de los jugadores más importantes que tenemos dentro de la plantilla, ha adquirido ese liderazgo dentro del campo. Ojalá llegue a tiempo para el partido, estoy seguro de que su corazón y su pundonor van a hacer todo lo posible para que esté con nosotros. Ojalá sea así porque para nosotros, como he dicho antes, es fundamental".

Así, habrá que esperar la evolución de la rodilla del canterano para ver si, pese a la lesión, está disponible para Víctor de cara a jugar ante el Sevilla, que es su objetivo inmediato y lo que más desea en estos momentos.