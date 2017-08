Corazón verde

Sergio León se estrenó como goleador del Betis en su primer partido en el Benito Villamarín tras su regreso a Heliópolis. Lejos queda ya aquel debut en el primer equipo el 27 de marzo de 2010, cuando Víctor Fernández ordenó su entrada al campo por Juanma en un partido ante el Girona que acabó con derrota verdiblanca (0-1), y el viernes vivió una cita muy especial, llena de emoción para el de Palma del Río, que había llegado al encuentro muy motivado, con ganas de quitarse la espinita de la clara ocasión que tuvo ante el Barcelona y empezar a demostrar con goles que quiere ser importante en el cuadro de Quique Setién.

El 7 del Betis iba con todo en cada acción, demostrando raza y una de sus cualidades, buscar los espacios en velocidad. Y así tuvo una oportunidad tras un buen pase de Camarasa, pero su disparo se fue desviado. En total, el delantero bético remató a portería en tres ocasiones y una acabó en gol, con un remate de cabeza perfecto para aprovechar el centro medido, desde la izquierda, de Guardado. Fue entonces cuando Sergio León explotó de alegría, se besó el escudo de la camiseta y miró a la grada mientras corría en la celebración y sus compañeros iban a buscarlo. "Al final esto es fútbol. Un día te da y otro te quita. Hoy he tenido la suerte de meter el primer gol de la temporada y estrenar ese Gol Sur. Es un momento muy bonito y especial para mí. Es un gol para la historia, sobre todo para mí. Mi primer partido en casa después de tantos años, desde que debuté en Primera División delante de mis amigos y mi familia. Cuando he metido el gol me he ido hacia la banda y tenía los pelos de punta. Me ha faltado sólo llorar", dijo el atacante del conjunto verdiblanco en una noche inolvidable para él y sus más allegados.

Rubén es Rubén y yo soy Sergio León; soy bético y voy a darlo todo por este escudo"

Un gol en dos partidos y buenas sensaciones las mostradas por Sergio León, que ya dejó claro en su presentación que "Rubén es Rubén y yo soy Sergio León". Y razón no le faltó al palmeño, porque ambos son delanteros con un perfil distinto -el canario, además, es una leyenda y él acaba de volver a Heliópolis- y porque resultaría injusto tener que cargar con ese cartel de ser el sustituto del 24 del Betis. Una presión innecesaria.

Sergio León está llamado a ser un buen complemento para el ataque del cuadro verdiblanco, mientras intenta demostrar durante el curso con su rendimiento que quiere seguir creciendo como futbolista, como ha quedado reflejado temporada tras temporada desde que comenzara su etapa fuera de Heliópolis. Ahora, ha vuelto con una ilusión tremenda, con ganas de demostrar su valía en el Betis, su equipo de toda la vida, como ha dejado claro públicamente en más de una ocasión: "Lo voy a dar todo por este club, por este escudo. Ya sabéis que soy bético, lo he dicho muchas veces, no tengo nada que esconder. Estaba en cualquier otro equipo, me preguntaban y no me escondía. Y así seguiré haciéndolo, no me voy a esconder de nadie. Ya estoy aquí, mejor que en otro equipo. Soy bético y voy a defender estos colores".

Ante el Villarreal, Sergio León tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo goles con la elástica verdiblanca para la afición, a la que tiene muy presente. "Lo mínimo era dar la cara por los 46.000 que han venido", dijo de corazón tras ganar al Celta. Un corazón verde.