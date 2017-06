Dani Ceballos, al Europeo sin noticias de la renovación

Dani Ceballos, como el resto de integrantes de la selección sub 21, pondrá hoy rumbo a Polonia para disputar el campeonato de la categoría sin haber renovado su contrato, como era la intención del club verdiblanco para retener a su jugador de referencia.

"Tuve una reunión con Lorenzo (Serra Ferrer) para visualizar el futuro, me dio la enhorabuena por la temporada que había hecho y me dijo que haría un equipo en base a mí, pero ahora únicamente estoy centrado en el Europeo. Desde ahí tomaré la decisión que tenga que tomar", manifestó ayer el utrerano desde la concentración del combinado dirigido por Albert Celades.

El Betis realizó un acercamiento a la agencia de representación del centrocampista para lograr un golpe de efecto con su renovación, pero se encontró con el deseo de ésta de aguardar al campeonato sub 21. Los dirigentes pretendían doblar la ficha del utrerano para aumentar su cláusula de rescisión al menos hasta los 30 millones de euros e intentar cambiar así el actual contrato que deja muy desprotegida a la entidad verdiblanca. Y es que Ceballos tiene una cláusula de 15 millones, pero le pertenecería el 40% de esa cantidad, a la vez que su agencia dispone de un mandato de venta para llevárselo por una oferta superior a los nueve millones. Un contrato con numerosas aristas, que deja ahora al Betis a la espera de los movimientos de un mercado en el que Dani Ceballos aparece en la agenda del Real Madrid, entre otros clubes europeos.

"Estoy centrado en el Europeo con una generación que va a dar bastantes frutos a la selección nacional. Mi único objetivo es salir campeón y desde ahí ya se verá lo que pasa la próxima temporada", insistió el utrerano, que hizo un repaso a lo sucedido en la pasada: "Tuve unos meses bastante duros porque no entraba en convocatorias y no jugaba partidos. En la selección me quedé fuera de la convocatoria ante Austria y vi peligrar el Europeo. Desde ahí hubo un cambio de entrenador y las cosas salieron bien. He hecho un buen final de temporada y ha sido fundamental".