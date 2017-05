Dani Ceballos y el consenso de lo indispensable

Si Lorenzo Serra Ferrer ya manifestó el pasado lunes que confía en la permanencia de Dani Ceballos para la próxima temporada, ayer Rafael Salas reiteró ese mensaje e incluso fue más allá al indicar que espera que los actuales dirigentes no vendan al utrerano por un precio menor al que indica su cláusula.

"Dani Ceballos forma parte de la columna vertebral de nuestro proyecto y para nosotros es totalmente intransferible. Es momento de ser un club grande para que volvamos a ser uno de los más respetados de España. Los béticos deben elegir sin miedo. Ceballos es intrasferible y le pido a Haro y Catalán que se piensen mucho su venta. Hace dos meses que no estoy en las decisiones del club, pero parece que lo van a vender", aseguró Salas.

El candidato a la presidencia aseguró que está moviéndose en el mercado para tantear a jugadores, aunque indicó que su proyecto no depende de un nombre. "No soy partidario de vender ilusión sin proyecto. Hacerlo para que me voten no me vale. Trabajamos en el equipo de profesionales de la comisión deportiva. Queremos hacer una columna vertebral del equipo, pero no queremos vender una ilusión sin el proyecto detrás. Te garantizo que por nuestra parte, no. No voy a hacer un proyecto por un futbolista. El problema del Betis es que no tiene un equipo. Lanzar nombres es absurdo porque los béticos no somos tontos", aseguró Salas.