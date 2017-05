Dani Ceballos se ejercita con un ojo en Leganés y otro en la sub 21

Sigue trabajando Dani Ceballos para lograr una pronta recuperación, aunque ayer lo hizo nuevamente en solitario y con serias dudas de estar mañana. El utrerano volvió a causar baja en el entrenamiento matinal del ayer en la Ciudad Deportiva, donde tampoco compareció junto a sus compañeros Sanabria, que sigue un programa específico.

El jugador canterano regresaba al ejercicio individual, informaba el club verdiblanco, al margen del grupo, combinando diferentes tareas en el gimnasio con diferentes tratamiento de fisioterapia. Con el horizonte del encuentro frente al Leganés de mañana, el medio de Utrera sabe que hoy será el día clave para poder establecerse si cuenta con opciones de ser incluido en la convocatoria para el partido contra el conjunto pepinero.

Ceballos se probará en el ensayo matutino fijado por el cuerpo técnico y será entonces, atendiendo a la evolución de su tobillo izquierdo, cuando se decida si Dani Ceballos está en condiciones óptimas para ser citado por Víctor Sánchez.

Lo cierto es que Dani Ceballos arrastra molestias en el tobillo desde hace varias semanas. En varias de las jornadas, sin embargo, se puso a disposición del técnico, pese al dolor, pues entendía que era lo necesario. Sin embargo, una vez que el equipo no tiene nada que jugarse en las tres jornadas restantes, el futbolista piensa también en el Europeo sub 21 que da comienzo en Polonia el próximo 16 de junio. Siendo un fijo para Albert Celades, no quiere perderse este colofón internacional.