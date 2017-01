Dani Ceballos: "Se han encontrado al final con un gol que no merecían"

El centrocampista del Real Betis Dani Ceballos ha manifestado tras el 1-1 entre su equipo y el Barcelona que ha sido "una pena el empate porque" los catalanes "se han encontrado con un gol al final que no merecían".

Ceballos ha indicado que el Betis lo ha "puesto todo para ganar" en un "partido que ha salido perfecto", por lo que espera, durante la segunda vuelta "seguir en esta línea para lograr el objetivo" de finalizar la Liga entre los diez primeros.

"Ves que tus compañeros sufren y tienes que hacer lo mismo. El vídeo del partido hay que ponerlo una y otra vez. El viernes ante el Deportivo hay que jugar con esta misma actitud para lograr los tres puntos en juego", ha concluido el futbolista utrerano.

El capitán del Real Betis, Antonio Adán, ha comentado que prefiere "quedarse con el buen partido, con la superioridad mostrada ante un equipo que si tiene una, la mete", antes que con el resultado.

Adán lamentó que su compañero Rubén Castro "no haya metido" la clara ocasión que tuvo para lograr el 2-0, lo que le ha parecido "raro, pero no se le puede achacar nada porque es un jugadorazo" que "hoy ha vuelto a dar muestras de su calidad. Decir que ha fallado varias ocasiones es absurdo".

El portero madrileño se ha mostrado partidario de "hablar de la superioridad" del Betis que ha "tenido más ocasiones" que su rival que "de la jugada del gol fantasma", lo que le parecería "injusto", si bien ha asegurado que "si la tecnología viene al fútbol para ayudar, será bienvenida".

Por su parte, el delantero Álex Alegría, autor del gol de su equipo, ha declarado que "empatar ante el Barcelona no es un mal resultado, pero" este resultado le "deja un sabor agridulce".

"Hemos perdido un balón que no tendríamos que haber perdido y les ha facilitado el 1-1". El futbolista extremeño no quiso decantarse sobre si los dos goles fantasma reclamados por el Barcelona entraron, ya que "desde el campo no se ven bien las jugadas polémicas" y se felicitó de que el Betis está "fuerte en casa, ésta es la actitud a seguir en la segunda vuelta".

Sobre su gol, Alegría ha indicado que le servirá "para ganar en confianza y para que el míster sepa que puede contar con" él.