Dani Ceballos tratará su futuro tras el Europeo

Dani Ceballos no quiere distracciones. Tras ser titular en la victoria ante Portugal que metió a España en la semifinal del Campeonato de Europa sub 21, el utrerano aparcó su futuro hasta la conclusión de un torneo que ha vuelto a colocar su nombre en la agenda de los grandes clubes europeos. Su buen partido ante el combinado luso ha reafirmado su cotización en el mercado y numerosos ojeadores tienen el encargo especial de vigilar sus evoluciones con la selección. El utrerano, mientras tanto, se centra en el trabajo diario y en lograr un triunfo con España.

"De mi futuro no hablaré hasta después del Europeo y las vacaciones. La polémica en la renovación anterior afectó a mi nivel y no quiero que se repita una situación así", afirmó ayer Dani Ceballos en Radio Marca, dejando claro que su cabeza sólo pasa por la selección: "Estamos centrados en el próximo partido, la mente está puesta en estar en la final y luego pelear 90 minutos para alcanzar la gloria. Venimos con una gran ilusión a este torneo, si todos sumamos, somos positivos y no nos desviamos tenemos mucho que ganar. Ahora nos centramos en el partido de Serbia para coger buenas sensaciones para la semifinal".

La anécdota de la jornada llegó tras el partido, cuando todavía en el propio vestuario el madridista Marcos Llorente puso una fotografía en las redes sociales en la que se veía a Dani Ceballos junto a Vallejo, Marco Asensio y el propio Llorente, tres jugadores del Real Madrid, club con el que se vincula al utrerano. "Llegó y me dijo que me pusiera en la foto, somos compañeros de selección. Ha sido casualidad, no es otra cosa. Aquí siempre te sueltan alguna, pero estoy centrado en la selección y no hablamos de los clubes", comentó Ceballos sobre esa pose que tanto dio que hablar ayer entre los aficionados.

El futuro del canterano es todavía una incógnita, aunque él repite que tiene tres años de contrato. El Betis trató de renovar su contrato antes del Europeo, pero se encontró con la negativa de los agentes del centrocampista, que no tenían tanta prisa por ese asunto ni tampoco querían enrarecer el ambiente antes del torneo. Precisamente, todos los comentarios surgidos en torno a esa posible renovación han molestado a Dani Ceballos, que no quiere volver a pasar situaciones como las del pasado.