Demasiado que objetar

Con un tono sosegado en rueda de prensa, el mismo quizá que si hubiese ganado, Quique Setién analizó una dura derrota en un partido que estaba marcado para dar un paso adelante.

"Sus delanteros luchan mucho y permanente meten balones al área. Lo sabíamos y toda la semana entrenamos situaciones parecidas. Pero este equipo es muy bueno en eso, es el conjunto que más centra al área, y no es fácil defender. Nos presionaron con fuerza y, aunque salimos bien de ella, nos faltó lucidez para llegar arriba", señaló el cántabro tras el tercer choque consecutivo sin ganar. "Fuera de casa no tenemos la consistencia que nos gustaría. Lo estamos trabajando y trataremos de consolidarlo", añadió el técnico, para quien el cambio de José Luis Mendilibar de jugar con cinco a cuatro defensas no le sorprendió: "Lo teníamos previsto, pero tampoco es algo que varía demasiado su juego porque los dos laterales se incorporan igualmente mucho arriba. Al final la síntesis del Eibar es la misma: fuerza, balones al área y segundas llegadas, así que da igual que actúe con cuatro o cinco atrás, porque sus recursos son los mismos. El Eibar llevaba buscando tiempo un choque así: acertó en las primeras ocasiones que tuvo, algo que antes no había logrado en la temporada".

¿El 5-0 es un accidente? "Estas cosas pasan. Un accidente, quizá, pero que no es normal, ya que te mete cinco goles un conjunto que había hecho seis en los 11 partidos previos. Dimos bastante facilidades y ellos aprovecharon bien sus opciones", destacó Setién, para quien no hay mucho que decirle a sus futbolistas: "Ellos son conscientes de lo que ha pasado. A veces una cosa es lo que hablas y otra lo que pasa en el campo. Esto es el fútbol. Teníamos la ilusión por dar un paso adelante, pero no lo merecimos porque no supimos defender algo que sabíamos que iba a pasar".