Desconexión sin Ceballos

Sorprendió Víctor dando entrada en el once a Zozulya por delante de Álex Alegría, en una decisión incomprensible viendo el nivel del ucraniano y la aportación del extremeño, como complemento de Rubén, al no estar Sanabria. El resultado fue el esperado. Pasó lo lógico, que lo pagó el Betis, al igual que el hecho de que el técnico bético volviera a colocar a Dani Ceballos por delante de la defensa, lejos de ese sitio en el que el canterano ve muy bien el último pase y tiene desborde para enlazar con los hombres más adelantados, sobre todo Rubén. ¿No era Brasanac pivote? Mal encuentro también de Jonas igual que de Petros, ni la entrada de Álex Alegría ni Nahuel supusieron un revulsivo para un Betis que en la segunda mitad creó poquísimo peligro. Sólo las llegadas de Durmisi y Piccini fueron los recursos usados por los heliopolitanos para buscar el área rival.

Así, con muy poco fútbol, los verdiblancos sólo crearon ocasiones en la primera parte a balón parado y por medio de Durmisi, sobre todo, y Piccini, pero una vez más los heliopolitanos evidenciaron problemas en la creación, con mucha imprecisiones, y una notable falta de argumentos y decisiones desde el banquillo, porque por momentos el Betis no jugó a nada y las carencias salieron a la luz.

El utrerano, jugando por delante de la defensa, todavía muestra algunas lagunas y, a la vez, el hecho de que se mueva tan atrás provoca que los verdiblancos no tengan esa conexión en ataque, siendo ésta una de las causas de que Rubén apenas se ponga de cara a gol, además de la escasa aportación de Brasanac, Jonas Martin y Zozulya.

Uno por uno

Adán Seguro en el poco peligro que creó el Sporting.

Piccini Gris. Algo mejor en ataque que en las labores a la hora de defender.

Bruno De más a menos. Sufrió con la entrada de Burgui.

Donk Cumple, pero puede ofrecer más tanto en defensa como cuando juega en el centro del campo.

Pezzella Aseado.

Durmisi Percutió mucho en ataque y estuvo cerca de marcar. Su único error atrás casi le cuesta un gol al Betis en las botas de Cop, que no aprovechó su corta cesión a Adán.

Ceballos Es más determitante cuando juega en la mediapunta. Aún le cuesta llevar la manija, pese a sus buenas condiciones.

Jonas Martin Muy discreto.

Brasanac Llegó como pivote defensivo, no juega ahí y su aportación sigue siendo escasa, pese al infortunio de la lesión.

Rubén Castro Es el que más acusa la posición retrasada de Dani Ceballos.

Zozulya Aptitud muy limitada.

Petros No fue un revulsivo.

Álex Alegría Batallador.

Nahuel Casi desapercibido.