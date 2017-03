Durmisi: "Necesitamos ganar muchos partidos para estar en el top 10. En el vestuario lo hablamos"

El danés Durmisi compareció en rueda de prensa en una mezcla de inglés y español para explicar sus sensaciones y las del equipo antes de regresar a la competición.Espanyol: "Será un partido difícil, porque es un gran equipo, pero necesitamos los puntos"Mejor fichaje: "No me gusta que me cataloguen como el mejor fichaje. Prefiero ganar partidos y después miramos y hablamos de jugadores. Hay que jugar primero bien y luego están los jugadores. Pienso que yo juego bien pero eso no es lo interesante. Lo importante es cuando el equipo juega bien y ganamos. Cuando el Liverpool y otros grandes equipos tienen interés en mí está bien pero primero está el Betis"Objetivo: "Necesitamos ganar muchos partidos para estar en el top 10. En el vestuario lo hablamos" Contento con su rendimiento: "Creo que sí, estoy jugando muchos partidos. Al principio no jugué mucho, pero he mejorado. Lo importante es el equipo" Afición: "La afición es espectacular, siempre nos apoya, en casa y fuera"Idioma: "Tengo una profesora, pero cuando termino los entrenamientos estoy cansado y voy a casa. Voy una hora al día"