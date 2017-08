Durmisi, una puesta a punto en constante crecimiento

El futbolista del Betis Riza Durmisi se encuentra concentrado con Dinamarca a la espera de los partidos que disputará el próximo viernes ante Polonia y el lunes en Armenia, y allí atendió ayer a los medios de comunicación, analizando su situación personal a lo largo de una pretemporada un tanto irregular debido a una serie de molestias en la espalda. "No he jugado mucho en el proceso de preparación porque no quería dañarme. Quería estar perfectamente y estar seguro de que podía jugar al fútbol y que podía hacerlo sin dolor", comentó el lateral.

De hecho, Durmisi no fue titular en el primer encuentro de la temporada frente al Barcelona en el Camp Nou, reapareciendo en el choque frente al Celta y dejando claro que está en perfectas condiciones para afrontar los dos compromisos con su selección: "Me siento ahora mucho mejor que al principio del verano. No siento mucho dolor con respecto a lo que sentía entonces. Si no puedo hacer algo al cien por cien lo hago al 90. Ahora estoy funcionando así para poder estar al día al mismo nivel que los demás compañeros".

Por último, al ser cuestionado por la victoria lograda ante el cuadro vigués, Durmisi se mostró satisfecho por el triunfo y por volver al equipo, respondiendo con cierto humor. "Jugué y ganamos, así que no se me ha olvidado jugar al fútbol", indicó el futbolista bético, que cumple su segunda temporada en la Liga.