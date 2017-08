Episodio de tensión entre el entorno de Zozulya y el Betis

El futuro de Roman Zozulya en el Betis no termina de aclararse, y ayer se vivió un episodio que refleja cierta tensión entre uno de los agentes del ucraniano, Vladimir Kuzmenko, y el Betis, con respecto a la situación del futbolista.

El representante del delantero emitió el siguiente comunicado: "Dice el Sr. Serra Ferrer a la prensa que van a 'intentar encontrar un buen acuerdo con Zozulya'. Pues bien, ayer, día 15 de agosto de 2017, llega Roman a su cita para el entrenamiento y cuando entra al vestuario se encuentra con que le han quitado su taquilla, sin previo aviso, y 'por orden de la directiva'. Además no le han preparado ropa para entrenar, y, lo peor de todo, le han quitado su dorsal y se lo han entregado a otro jugador, lo que para un profesional, es sagrado (...) La última vez que se pusieron en contacto con nosotros estaba el jugador de vacaciones. Varias veces hemos manifestado nuestra voluntad de sentarnos a hablar. Y resulta que no sólo esto no ha ocurrido, sino que nos encontramos con esta actitud feísima con el jugador. Así no llegamos a ninguna parte. Eso sí, agradecemos a varios compañeros de Roman y a un buen sector de aficionados el apoyo que le están brindando. Muchas gracias a quienes están confiando en él y han elegido rechazar las acusaciones injustas y reconocer el trato inmerecido que está recibiendo, porque, recordemos que, sea o no del agrado de determinadas personas que ahora replicarán a este texto, resulta que Zozulya es un magnífico chico (...)".

La versión del Betis no se corresponde con lo expuesto por Kuzmenko, y desde el club verdiblanco quieren dejar claro algunos aspectos. El conjunto heliopolitano reconoce que le ha quitado el dorsal a Zozulya como hacen los clubes con los futbolistas con los que no cuenta, pero deja muy claro que es falso que al ucraniano se le haya quitado su taquilla y no le preparen la ropa a diario. De hecho, el pasado martes se entrenó con normalidad con el resto de compañeros y ayer no lo hizo al haber ido a la parcela médica del Betis debido a un virus que lo ha obligado a reposar en casa. Además, desde el cuadro heliopolitano aclaran que ayer sí hubo contactos entre la dirección deportiva y los representantes del futbolista para intentar encontrar una salida.