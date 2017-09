Escribá: "El Betis estará en la zona alta por inversión"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, señaló ayer que tras las dos derrotas sufridas en las dos jornadas iniciales de la Liga su equipo busca un "buen partido y un buen resultado" en el duelo ante el Betis.

"El equipo tiene ganas de ganar. Siempre hay algo de nerviosismo y es normal tras dos derrotas, pero este es un grupo que sabe afrontar los malos momentos como demostró en otras ocasiones. Es cierto que hemos tenido malos resultados, pero están muy condicionados por las bajas que hemos tenido", apuntó Escribá, que justificó el mal arranque: "Entiendo que a la gente no le interese ese análisis, pero hemos empezado con dos partidos fuera, con muchas bajas y, en un análisis más profundo, eso indica que no fue una situación fácil para el equipo".

El Betis querrá la posesión del balón, pero nosotros no vamos a querer que la tengan"

El técnico comentó que no le gusta hablar de las bajas, pero en este caso apuntó que "no hablamos de dos o tres ausencias, estamos hablando de mucho más", ya que hay equipos con dos o tres bajas importantes que tienen problemas y en el caso del Villarreal son diez las bajas que tiene. "Mientras tengamos chavales del filial como revulsivo y no podamos contar con jugadores importantes, las cosas son más difíciles. Eso sumado a los dos malos resultados genera desconfianza, pero cuando el equipo enlace dos o tres buenos resultados, las cosas cambiarán", agregó.

Del Betis destacó que ha hecho una gran inversión, ha cambiado de jugadores, de técnico y de forma de jugar y ha hecho "una gran apuesta". "Quique Setién es un técnico que apuesta por un equipo más combinativo, con un tipo de juego de más posesión y que necesita un tiempo de adaptación. Pero el concepto es claro, ellos querrán la posesión del balón y nosotros no queremos que la tengan. Sobre el Betis, con la inversión que ha hecho y tras haber sufrido en las últimas temporadas, ahora uno tiene la sensación de que va a estar más en la primera mitad de la tabla que en la segunda".

Además, el entrenador valenciano pidió a la afición que "tenga paciencia". "Estamos en una situación que no nos gusta y que entiendo que a la gente no le agrade, pero nosotros somos los primeros decepcionados por no estar donde esperaban y esperamos que nos ayuden este domingo", concluyó.