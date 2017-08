El entrenador del Betis, Quique Setién, se mostró contrariado en la sala de prensa del Camp Nou, donde no ocultó su desencanto por la derrota y la mala imagen que mostraron sus pupilos: "Es cierto que esos primeros 30-35 minutos hemos defendido bien, pero no hemos conseguido muchas ocasiones. No estoy contento porque esperaba mucho más de mi equipo con el balón. Se lo hemos cedido prácticamente durante toda esa fase del partido. Hemos tenido muchísimas pérdidas. Los cinco o seis primeros balones los hemos regalado, casi ni nos los han robado. Nos ha faltado esa jerarquía de capacidad para tener un poco más el balón. Yo esperaba más".

El preparador cántabro, incluso, echó en falta algo más de arrojo en su equipo: "Si tomamos como referencia los dos últimos partidos de pretemporada contra equipos de mucho nivel (Inter y Milan), las sensaciones que nos quedaron de esos dos partidos fueron mucho más positivas que las de hoy. Nos ha faltado un poco de valentía para salir de esas situaciones de una forma mucho más fácil. Las cuatro o cinco veces que hemos conseguido tener el balón e incluso controlarlo en campo rival les hemos hecho correr, aunque nos ha faltado luego precisión arriba para hacer más daño. No es fácil, cuando te obligan a correr tanto detrás del balón, cuando lo recibes estás cansado, el jugador que lo recibe no tiene las ayudas de los compañeros porque están cansados para ofrecerse".

Por último, Setién acabó su análisis del partido refiriéndose a la segunda parte del Betis, al que entiende le faltó frescura en las piernas: "No hemos estado bien a la hora de coordinar. También ha habido unos cuantos jugadores que a medida que avanzaba la segunda parte estaban muy cansados. Hubiera tenido que hacer unos cambios más, pero los que he hecho, Nahuel estaba muy cansado, Camarasa también estaba pidiendo el cambio, a Sergio lo tenía que haber cambiado, pero he preferido esperar un poco más y luego he tenido que hacer el cambio obligado. La realidad es que hemos querido ir un poco más adelante en la segunda parte pero nos ha faltado capacidad para ello y fuerza".