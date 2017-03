Férrea defensa contra las plataformas

Un tema importante que trataron Haro y Catalán fue el de la postura tomada por las plataformas de Por Nuestro Betis (PNB) y Béticos pro el Villamarín (BxV), disconformes con el pacto. En este sentido, el vicepresidente del Betis dejó claro que "de las plataformas digo de forma rotunda que desde que comenzaron las negociaciones las tres (BXV, PNB y Liga de Juristas Béticos) han estado puntualmente informadas y participando en las mismas. Personalmente me he reunido con Hugo Galera, Adolfo y Pepe Tirado y me siento sorprendido de que PNB y BXV se hayan salido a última hora intentando boicotear el acuerdo siendo positivo para los béticos. Hay miembros que merecen nuestro máximo respeto y estamos seguros de que no conocen el acuerdo pero que lo apoyarían. Tienen las puertas abiertas del club para discutirlo aquí. En cuanto al comunicado podemos entender que no estén de acuerdo pero no aceptamos que se diga que el pacto ha sido "indigno e ilegítimo", no lo vamos a permitir por las personas que han participado, que son honorables con mayúsculas".

"Hemos sido transparentes con nuestros compañeros de consejo. Estaban al tanto y está aprobado por ellos. No es unilateral y estuvo aprobado por unanimidad por el consejo. Todos los miembros del consejo han dicho que sí. Los béticos lo van a acoger con esa valoración. Sólo hemos recibido felicitaciones y los béticos están contentos porque lo que quieren es que el Betis esté fuerte y dejar de hablar de temas judiciales, acciones y juntas generales", añadió Catalán.

Haro se mostró en la misma línea que su compañero: "Si las plataformas tiene un plan mejor que presenten una candidatura y se presenten para gestionar el Betis como crean conveniente. Los tiempos en los que se quería gobernar en la sombra y ejercer presión sobre el órgano de administración han terminado".