Fichajes en cascada

El Betis, pese a las tres incoporaciones realizadas hasta la fecha (Sergio León, Camarasa y Tello) sigue metido con fuerza en el mercado, y en las próximas horas espera la llegada de tres caras más, como son Guardado, Jordi Amat y Barragán, que podrán ponerse ya a las órdenes de Quique Setién de cara al trabajo de pretemporada.

En el caso de Guardado, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, y el director general, Federico Martínez Feria, tuvieron que viajar ayer a Eindhoven para cerrar el acuerdo con el PSV, pues el cuadro holandés había rechazado las formas de garantía de pago de los verdiblancos y eso estaba retrasando el cierre de la operación. Una operación por la que el equipo de Heliópolis abonará unos dos millones de euros, mientras que Guardado firmaría un contrato por las próximas tres temporadas, después de haber descartado propuestas de la MLS ante la posibilidad de regresar a España tras jugar en el Deportivo y el Valencia. Quique Setién tendrá de esta forma al pivote que desea con buen trato de balón, una pieza clave dentro de su esquema de juego, como ha demostrado en los equipos que ha dirigido.

También debe llegar en breve -es esperado hoy- Jordi Amat, el central del Swansea que jugará en el Betis cedido durante una temporada. El zaguero criado en el Espanyol, que también ha militado en las filas del Rayo Vallecano, viene para cubrir el puesto dejado por Bruno, que se ha marchado al Getafe, donde jugará las tres próximas temporadas. El tinerfeño, después de la pérdida de protagonismo en esta última temporada, comenzará una nueva etapa en el equipo getafense, donde volverá a coincidir con varios de sus ex compañeros en el equipo verdiblanco. La salida de Bruno y la llegada de Amat no cierran la puerta a la llegada de otro central, un zaguero de jerarquía, de perfil zurdo, que Serra Ferrer quiere para reforzar una defensa en la que no habría que descartar la posible salida de más futbolistas, como es el caso de Mandi, por el que el club verdiblanco no vería con malos ojos una cesión ante la falta, de momento, de ofertas importantes, sin olvidar a Pezzella, pese a su reciente renovación.

Con Guardado y Amat debe llegar Barragán, que ya pasó reconocimiento médico días atrás y debe convertirse en jugador del Betis cedido con opción de compra. Tres caras muy próximas en llegar a un Betis que sigue metido de lleno en el mercado en busca de más incoporaciones, algunas complicadas por su alto coste. Es el caso de Pasalic, por el que el Chelsea se ha descolgado solicitando a los clubes que quieren al jugador una cantidad elevadísima, pues la idea de los londinenses pasa por renovar al croata y cederlo, por lo que el centrocampista es para el cuadro verdiblanco una opción en el mercado a largo plazo.

En una situación parecida, por la dificultad, se encuentra Campbell. El Betis sigue en contacto con el Arsenal intentando que el jugador tico regrese a Heliópolis, pero ante la complejidad de la operación los verdiblancos están tratando otras opciones, buscando en el mercado un extremo zurdo que juegue a pierna cambiada, pues la idea tanto de Serra Ferrer como de Setién es que Tello actúe en el costado izquierdo del ataque.

Otro nombre que sigue vigente es el de Canales, aunque el Betis aguarda a que la Real Sociedad disminuya sus pretensiones económicas (en torno a los 2,5 millones exige el cuadro vasco) para poder llegar a un entendimiento. Tampoco se olvida el cuadro verdiblanco de mirar jugadores para el ataque y según Onda Cero Sevilla uno de los nombres que maneja Serra ferrer es el de Amath N'Diaye, delantero del Atlético que este año ha jugado cedido en el Tenerife.