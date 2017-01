Fichajes para el objetivo

"Estoy muy feliz de llegar a un club muy grande de Primera División, con mucha tradición. Creo que he escogido lo mejor que podía. Lo daré todo por este equipo, intentaré superarme cada día y creo que lo voy a conseguir. La Liga española se sigue mucho en Rumania y por eso conocía al Betis", manifestó Tosca, quien apuntó que su compatriota Marica, que militó en el Getafe, le recomendó aceptar la propuesta verdiblanca: "Me han dicho que Sevilla es una ciudad muy bonita, pero que tienes que trabajar muchísimo porque la Liga es muy dura. Hablé con Ciprian, que me aconsejó que viniera aquí y que diese todo lo que tengo para poder lograrlo". Además, Tosca, pese a que en el Steaua se encuentra de pretemporada, se apuntó al duelo del domingo: "Me siento preparado, aunque dependerá de lo que diga el entrenador".

Del nuevo escenario con Farusa a las conversaciones con Oliver

Ángel Haro encabezó las negociaciones tanto con Manuel Ruiz de Lopera como con Luis Oliver de finales del pasado año y que terminaron en papel mojado. El pasado lunes, los abogados de Lopera reiteraron la voluntad de alcanzar un acuerdo antes de la celebración del juicio, un escenario que el presidente aseguró que todavía no se ha producido. "Respecto a la última negociación no ha habido contacto adicional. Existieron dos o tres reuniones, pero a partir de ese momento, nada. No sé si hablan en nombre de Farusa o no, y me parece bien que se manifieste a que están dispuestos a un acuerdo. No vamos a renunciar al mismo, pero tiene que pasar porque lógicamente haya una atomización del capital. Es fundamental que esas acciones vengan a los béticos. Cuando se habla de compensación económica es porque hay un 20% que no está legitimado. Estamos abiertos con los matices que le he dicho", indicó Haro, que también admitió la oferta realizada a Oliver antes de la celebración de la última Junta: "Ha habido reuniones en el contexto que parecía que pudieran ser ellos los que tuvieran la titularidad del 20%. En este momento no son titulares". Además, el máximo dirigente aceptó las críticas de la afición del pasado domingo: "Pitó cuando terminó el partido, está en su derecho y es lo que debe hacer, animar durante el partido y luego si no le gusta lo que está viendo debe pitar al final del partido. La afición estuvo de chapó".