Firmeza en las aristas del pacto

El pasado martes, después del aplazamiento del juicio contra Manuel Ruiz de Lopera el día anterior, se llevó a cabo una primera reunión para intentar llegar a un acuerdo con el que fuera dirigente bético. De la misma, todas las partes salieron satisfechas y con cierto optimismo, anunciando para este viernes una nueva cita. No obstante, durante estos días, los contactos entre los demandantes y la defensa del empresario de El Fontanal han seguido existiendo y se espera un avance con el que evitar que el lunes se continúe con la declaración del ex presidente. Para ello, faltaría el beneplácito al pacto de la plataforma Béticos por el Villamarín, aunque fuentes cercanas a las negociaciones siguen confiando en la posibilidad de que el grupo que representa Hugo Galera, quien sigue muy firme en su postura de no formar parte de un acuerdo que no ve con bueno ojos, dé marcha atrás y acepte el acuerdo.

De momento, Galera se mantiene firme, pues sigue sin aprobar el hecho de que Lopera recibiera una suma importante de dinero y, a la vez, tiene la intuición de que las acciones no saldrían a la luz para los béticos a un precio razonable y sí sean adquiridas, finalmente, por una minoría que se haría con el control del club. Así, BxV se mantiene firme en su postura, pese a los contactos producidos en estos días para intentar convencer a Galera, de intentar llegar hasta el final de las causas contra Lopera después de tantos años con el caso abierto.

Si hay una fumata blanca, la junta del 29 de junio podría no celebrarse y habría una en ocubre

La reunión del pasado lunes, en el Benito Villamarín, estuvo encabezada por los dirigentes béticos, Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Ernesto Sanguino; la Liga de Juristas Béticos, con Adolfo Cuéllar a la cabeza; Por Nuestro Betis, mediante José Antonio Tirado y Pedro Rodríguez de la Borbolla; y los abogados de Lopera (Encarnación Molino, Ricardo Astorga, José Manuel García Quílez, Armando Fernández Aramburu e Ignacio Albendea) y hoy volverán a verse las caras en busca de un acuerdo que tiene muchas aristas, teniendo que diferenciarse en este asunto lo que se dirime por la vía penal y lo que sigue pendiente en el mercantil (31,38%).

Oliver, que el otro día no hizo acto de presencia en la reunión, ya ha ofrecido su visto bueno a que se llegue a un pacto con Lopera, entendiendo que a éste se le tenía que reconocer su sitio en la historia y que todo es una cuestión económica. Además, el pacto con el que fuese mandamás del cuadro verdiblanco no afecta al alcanzado con Haro y Catalán, de ahí la tranquilidad del navarro. Incluso, en el acuerdo entre Haro y Catalán y Oliver se fijaron cláusulas por si se llegaba a otro pacto con Lopera.

Además, la posibilidad de que finalmente haya pacto influiría en la celebración de la junta de accionistas prevista para el próximo 29 de junio, pues ésta, en el caso de que haya fumata blanca, se celebraría en octubre, como expresó este jueves Rafael Salas, de Arriba Betis Campeón: "Desconozco el pacto con Lopera ni qué cantidades le ofrecerán. Si las acciones se atomizan, me parecerá bien. Creo que si Béticos por el Villamarín no firma, judicialmente no se podría llegar al acuerdo con Lopera. Y entiendo que Lopera tampoco querría firmar. Ayer iba a anunciar a tres nuevos consejeros pero he preferido esperar por si se firma el pacto con Lopera, en cuyo caso no habría junta. Si hay acuerdo con el ex máximo accionista no tendría sentido la junta del 29 porque en octubre habría otra. Nos presentaríamos en esa otra junta".

Muchos movimientos de cara a un pacto donde BxV sigue manteniendo con firmeza su decisión de no firmar un pacto en el que el resto de actores siguen trabajando.