La Liga se querella contra los presuntos autores de coacciones a Zozulya

La Liga de Fútbol Profesional presentó ayer una querella por un delito de coacciones contra diez de los "presuntos culpables" de haber obligado al jugador ucraniano del Rayo Vallecano, Roman Zozulya, a "renunciar momentáneamente" a incorporarse a la plantilla del equipo madrileño. Según la nota hecha pública por la patronal del fútbol español, ocho de las personas contra las que se ha presentado dicha querella fueron identificadas como los responsables de los insultos que recibió el delantero a su llegada al entrenamiento del conjunto madrileño.

Los otros dos querellados fueron las personas que ofrecieron una rueda de prensa "en representación, supuestamente, de la afición del Rayo Vallecano" el pasado 5 de febrero. La Liga aseguró en la misma nota que deja abierta la posibilidad de ampliar la querella "a cualquier otra persona que resulte penalmente responsable de los hechos contenidos en ésta, y más particularmente, frente a aquellos de cuya participación en los hechos haya quedado constancia en los distintos vídeos y grabaciones".

De momento han sido diez los denunciados por el organismo que preside Javier TebasSi alguno de ellos sale condenado será expulsado, ésa es la línea que seguiremos"

Ahora, el Rayo, como indicó su presidente, Raúl Martín Presa, tomará cartas en el asunto con los aficionados de su equipo que han sido querellados: "En este club se mantiene la presunción de inocencia que todo el mundo tiene como ciudadano, pero si alguno sale condenado, en ese caso, sí será expulsado. Ésa es la línea que vamos a tomar". Además, el vicepresidente de la entidad vallecana, José María Sardá, se mostró partidario de aplicar "sentido común" para resolver la situación que viven con la frustrada cesión de Zozulya: "Es una situación que se ha creado extradeportiva, que no la encajo en ningún estatus deportivo. Somos un club de fútbol y, como tal, la dirección deportiva y directiva miramos la vida de los futbolistas, pero no la privada. Nos enteramos de la situación de este jugador cuando ya estaba firmado el contrato".

"En ese momento paramos la situación al conocer una información que, por otra parte, se ha desmentido por el propio jugador por escrito, por todos sus allegados y ha llegado hasta el ministro de Asuntos Exteriores de su país. Una vez que tuvimos encima de la mesa que no era cierto, entre todo el Consejo de Administración y directivos decidimos ir para adelante", añadió Sardá, que justificó la incorporación del futbolista en sus aptitudes futbolísticas y pensando en lo que podría aportar al grupo: "Queremos futbolistas porque somos un club de fútbol, no una sede política. Creemos que Zozulya es bueno y puede aportar. Se ha montado toda esta historia soportando mentiras o falta de verdad. Se han dicho cosas en la radio que no son ciertas. Aquí hemos decidido todos. Para el bien del club y mirando hacía adelante, no indagando en la vida personal de nadie".

Sobre el caso Zozulya también opinó el director deportivo del Rayo, Ramón Planes: "Cuando se produjeron los acontecimientos se tomó la decisión de dejarlo con el Betis sin poner una fecha. No marcamos un límite de tiempo, pero no sería bueno que esto se prolongue todo el mes de febrero". De momento, la situación sigue enquistada a la espera de encontrar una solución que permita a Zozulya seguir con su carrera.