La Fiscalía pide que las asociaciones de béticos sólo puedan ejercer la acusación popular

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado este martes a la Audiencia de Sevilla que estime la cuestión previa planteada por la defensa del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera con respecto a las acusaciones particulares –Béticos por el Villamarín, Por nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos-, si bien ha solicitado que no sean expulsadas del procedimiento, sino que su actuación se limite al ejercicio de la acción popular y no la acusación particular.

La fiscal del caso, Margarita Viera, ha explicado al inicio de la segunda sesión del juicio, que el ejercicio de la acusación particular debe quedar limitado a la personación del "perjudicado"–el Real Betis- y no a las plataformas de béticos, puesto que, según ha dicho, "no concurre el interés público y social que justifique su participación como acusación particular".

La representante del Ministerio Público ha rechazado, no obstante, la expulsión del procedimiento de estas asociaciones, como pedía la defensa de Lopera, porque entiende que pueden seguir como acusaciones populares.

Sobre la condena en costas que también reclamó Lopera, la fiscal se ha opuesto a que en este momento el tribunal se pronuncie sobre dicha condena en costas porque legalmente debe posponerse ese pronunciamiento al momento de dictar la sentencia, “donde el tribunal tendrá que valorar si concurren dichas condiciones para la imposición de las costas”.

La fiscal ha dicho al inicio de su intervención que la Fiscalía iba a sostener los mismos criterios, a la hora de pronunciarse sobre las cuestiones previas, que expuso a lo largo de la instrucción de la causa, y todo ello por “coherencia y convicción política”, ha aseverado Margarita Viera, que ha añadido que el Ministerio Público en defensa de la “legalidad e imparcialidad no ha escatimado esfuerzos ni recursos en la presente causa”.

El Ministerio Público ha reconocido la existencia de "irregularidades procesales" en la instrucción del caso, si bien ha dicho que esas irregularidades "no han provocado efectiva indefensión, puesto que no han cercenado materialmente las posibilidad de defensa".

De otro lado, la fiscal ha pedido que se desestime la petición de nulidad de la prueba pericial que solicitó Lopera, dado que aunque existe una "errónea decisión" inicial del juzgado en el nombramiento de una empresa privada para la realización de la pericial contable, los funcionarios de la Agencia Tributaria que finalmente fueron designados para dicho informe reúnen las condiciones de "cualificación e imparcialidad por su condición de funcionario y porque concurre en ellos la capacidad e idoneidad para la realización de la pericial por su cualificación profesional".

La fiscal ha llamado la atención en varias ocasiones sobre los "avatares" que ha sufrido el procedimiento y ha dicho que las quejas sobre los peritos de la defensa obedecen más a las “vicisitudes de su nombramiento que a su idoneidad”.