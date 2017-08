La Fiscalía pide que se repita el juicio a Rubén Castro pero con otro juez

La Fiscalía quiere que se repita el juicio contra el jugador del Real Betis Rubén Castro, que ha sido absuelto de presuntos malos tratos a su ex pareja. El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación en el que solicita a la Audiencia de Sevilla la nulidad del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 14 y la repetición de la vista oral con otro juez, al entender que el magistrado que dictó la sentencia "no ha valorado correctamente" la declaración de la víctima, L. M., y de dos testigos de referencia, amigas de la denunciante, según confirmaron fuentes de la acusación pública.

El Ministerio Fiscal que dirige María José Segarra entiende que el juez apreció contradicciones en estos testimonios que son "accesorias" y, sin embargo, al valorar la declaración de los recepcionistas del hotel que no apreciaron los hematomas en la cara de la joven, el magistrado no tuvo en cuenta la grabación de las cámaras de seguridad donde la chica oculta su rostro, lo que permitiría "intuir por qué no lo vieron" estos testigos.

Por ese motivo, reclama la nulidad del juicio y la repetición de la vista oral con otro juez, ya que considera que el que ha dictado la sentencia estaría "contaminado" por su actual valoración de las pruebas.

La acusación pública rechaza la valoración de la declaración de los testigos que hace el juez

De manera subsidiaria a esta petición, el recurso de la Fiscalía solicita a la Audiencia que, en el caso de no repetir el juicio, condene al jugador, actualmente cedido al Guizhou Hengfeng chino, a seis meses de prisión y le prohiba aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante tres años, por un delito de amenazas leves. Estos hechos se refieren al mensaje que Rubén Castro envió a su ex pareja el 23 de agosto de 2011, después de que L. M. le dijera que estaba con sus padres, a lo que el jugador respondió: "Eso espero porque si no es así te mato".

El juez de lo Penal número 14 aseguró en la sentencia que "no puede descartarse que dicha expresión constituya una forma de hablar, una expresión coloquial que no indique" una amenaza seria. Sin embargo, la Fiscalía valora que la mujer utilizó el móvil de su madre para demostrarle que estaba precisamente con sus padres, por lo que concluye que esas amenazas tendrían relevancia penal y no podrían encuadrarse en la valoración realizada por el juez.

Además de la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la denunciante también ha anunciado que recurrirá la sentencia absolutoria.