Galera, decisión con paso firme

La plataforma Béticos por el Villamarín sigue firme en su postura y ayer, tras una reunión, emitió un comunicado en el que explicó en cuatro puntos por qué no acepta el pacto.

"No acertamos a entender la inquietud de las otras acusaciones en negociar con Ruiz de Lopera, a quien no se le reconoce titularidad de acciones alguna, sintiéndose obligados, por dictámenes de expertos juristas, a negociar e inscribir a Bitton Sport en el libro de accionistas del RBB. Debería explicarnos el Consejo qué ha variado para que ahora se le paguen millones de euros a Farusa, que no es propietaria, según los informes jurídicos aducidos. Debería explicar por qué se renunció a indemnizaciones importantes, renuncia que no tiene vuelta atrás", indica el primer punto.

"En los procedimientos judiciales se han practicado pruebas suficientes para entender que Ruiz de Lopera no desembolsó el precio de muchas de las acciones que puso a nombre de alguna de sus sociedades. Y también que Ruiz de Lopera ha causado daño al RBB cifrado, según informes periciales, en decenas de millones de euros y en cuatro millones según el Ministerio Fiscal. Por ello tampoco entendemos que haya que dar dinero alguno a Ruiz de Lopera. Lo que realmente resulta difícil de entender es el interés en cerrar un pacto cuando lo que restan son escasos días de juicio, tras nueve años de instrucción y cuando las resoluciones nos son tan favorables", dice el segundo punto. "Esta asociación inició este procedimiento penal porque desde entonces y hasta la actualidad, tiene la seguridad en lo que denuncia y confía en la justicia", reza el punto tercero.

"Entendemos que no se trata de una cuestión económica sino que defendemos valores morales y los interese del RBB", dice el cuarto. "BxV ha actuado con absoluto respeto a los pronunciamientos judiciales emitidos en la causa (...). BxV no ha renunciado ni negociado con la otra parte, ni va a suscribir ningún acuerdo que no satisfaga los objetivos y fines que determinaron el inicio del proceso penal, los cuales permanecen invariables y a los que no va a renunciar de ninguna manera: que se haga justicia, que el RBB y los béticos recuperen el respeto y la dignidad que merecen", finaliza el comunicado.