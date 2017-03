Galera: "La gestión no está siendo buena"

El acuerdo alcanzado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán con Luis Oliver continúa generando rechazo entre los béticos. Ayer fue el ex presidente Hugo Galera quien arremetió contra el pacto alcanzado por los dirigentes, a los que también criticó por su mala gestión del Betis en todos los ámbitos.

"Me han decepcionado, han tenido nuestro apoyo e incluso lo tendrían ahora si rectificaran. La gestión deportiva no ha sido buena, la financiera tampoco es del todo buena y tampoco la personal es la adecuada. No hay control del personal dentro del club, se contrata a mucha gente a dedo y por amistades", afirmó Galera en una entrevista en Radio Sevilla, en la que puso en duda los motivos de los dirigentes para llegar a ese pacto con Oliver: "Lo que tienen que hacer es gobernar el club. ¿Por qué les interesa solucionar el conflicto? ¿Será por defender sus sillones, que están calentitos? ¿Será que los abogados del señor Oliver y los abogados que están al frente de los asuntos de Haro y Catalán son primos entre sí? Están bien asentadas las personas y no quieren desaparecer. El pacto es aberrante y nuestra participación sería indispensable".

Además, el ex presidente respondió a la acusación de Haro, que había señalado que Galera parecía ahora más en consonancia con la postura de Manuel Ruiz de Lopera, su enemigo desde hace muchos años. "Que me relacione con Lopera es un disparate", afirmó Galera, que finalizó exponiendo cuáles son los planes de futuro de las asociaciones de béticos que han mostrado su rechazo al pacto desde un primer momento: "Tanto Béticos por el Villamarín como Por Nuestro Betis por no tienen otra intención que solucionar este asunto para poner todas las acciones a disposición de los béticos".