Galera rebaja la tensión y muestra su apoyo a Salas

El ex presidente del Betis Hugo Galera mostró ayer un tono menos tenso que sus declaraciones del pasado lunes hacia el pacto firmado por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Luis Oliver, aunque sigue sintiéndose molesto por la decisión tomada por los responsables de ABA. De hecho, no dudó el catedrático en medicina en mostrar su apoyo al consejero Rafael Salas en el caso de que presente una alternativa. "Si hay elecciones se presentará Rafael Salas, que es un hombre muy valioso que valora todas las posiciones y es conciliador. Por supuesto en el caso de elecciones, lo apoyaría. Es un hombre que, si no ahora, en el futuro sería un buen presidente del Betis", dijo en Radio Marca Sevilla.

No obstante, Galera no ocultó que vería con buenos ojos una rectificación de Haro y Catalán tras el acuerdo con Bitton: "Sería una alegría que no sé si es posible o no porque no conozco las interioridades de esto que han hecho. Lo que es ilógico es que ni siquiera conozcamos las interioridades. Siempre se puede modificar lo que se ha hecho. Ellos están ahí por entendimiento y por entendimiento debían seguir, y no que haya ocurrido esto. Me atrevería a decir que no es una idea de Ángel Haro, sino que es una impetuosidad de López Catalán. No creo que Haro haya tomado la iniciativa y si esto lo dirige Haro, deberían coger y reflexionar sobre todo esto".

Tan conciliador se mostró el ex dirigente bético que, al referirse a las declaraciones de Haro en las que hablaba de una cercanía entre él y Lopera, dijo lo siguiente: "Esto es algo impropio, improcedente. No lo he racionalizado pero no se lo tengo en cuenta y ya está. Estoy seguro de que cuando él piense dos veces lo que ha dicho, entenderá que no ha sido ni lógico ni coherente". Por último, Galera, aunque no de forma tan crítica, incidió en la mala gestión deportiva actual: "Si hablamos de lo deportivo han cometido fallos, pero esos fallos los comete cualquiera que está en un cargo. Tampoco es para ir contra ellos por eso, se les hacen críticas sanas y ellos son capaces de corregir y hacerlo mejor. La política de fichajes ha sido sinceramente mala y el fútbol base está mal atendido".