Garitano, atento a la elección de la fecha

El mal tiempo sigue haciendo mella en La Coruña, donde ayer se vivió otro día de mucho viento e intensas lluvias que provocaron más desperfectos en la ya maltrecha cubierta de uno de los fondos de Riazor. Así, hasta que no pasen las adversas condiciones climatológicas que afectan a Galicia no podrán las autoridades coruñesas empezar con el arreglo de los desperfectos, clave para que Betis y Deportivo, con la Liga y los operadores televisivos, puedan ponerse de acuerdo en una fecha para disputar un encuentro que Gaizka Garitano, técnico de los blanquiazules, vio con buenos ojos que se aplazara.

"Lo que más preocupaba era la seguridad del aficionado. Eso es lo más importante. No obstante, en un mundo en el que se mueve tanto dinero lo mejor es que cosas como éstas se solucionen cuanto antes", manifestó el preparador del Dépor en la rueda de prensa que ofreció ayer. Aun así, y valorando el aplazamiento del partido en cuanto a cómo le puede afectar a su equipo estar tantos días sin competir, Garitano espera que sea lo menos posible y que pronto haya día y hora para poder jugar: "Lo importante es que sea lo menos perjudicial posible y tengamos días de descanso". Y es que el preparador nacido en Bilbao confía en que su equipo, al contrario que en anteriores ocasiones, no se vea perjudicado a la hora de la elección del día en el que se vaya a disputar el compromiso ante el conjunto verdiblancos: "Ya nos ha pasado dos veces que no hemos salido beneficiados por las fechas de los partidos entre semana".