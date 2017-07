Gastón Ramírez, en la mano de cartas

La próxima semana se esperan al menos dos caras nuevas más en el Betis después de que las incorporaciones quedaran frenadas el pasado 7 de julio tras hacerse oficial el fichaje de Andrés Guardado. Las posiciones a reforzar están claras, y con la llegada, en breve, de Zou Feddal para la defensa, el conjunto verdiblanco sigue con sus miras puestas en reforzar el centro del campo con un futbolista de corte defensivo y otro más ofensivo, sin olvidar el ataque, con un delantero que pueda actuar en la banda. Y para la medular uno de los nombres que están encima de la mesa de la comisión deportiva que lidera y comanda, únicamente, Lorenzo Serra Ferrer es el del uruguayo Gastón Ramírez, que ya fue vinculado con el cuadro de Heliópolis en la época de Eduardo Macià.

El Betis medita la opción de este centrocampista con vocación ofensiva, zurdo, con un perfil similar al de Canales, otra posibilidad estancada pero no descartada por los verdiblancos, aunque la operación del uruguayo no sería fácil, ya que el Middlesbrough quiere un traspaso y no una cesión por un jugador que esta campaña ha disputado en la Premier 24 encuentros, haciendo dos goles y dando tres asistencias.

Además, el Betis tiene competencia por este futbolista, pues Nantes y Friburgo han mostrado también un deseo fuerte por contar con los servicios de Gastón Ramírez, que no obstante da prioridad en estos momentos a la opción de poder recalar en el cuadro verdiblanco, si éste decide, finalmente, lanzarse por su fichaje tras mostrar un interés importante. Otro futbolista que sigue muy presente en el Betis es Pasalic, un box to box no exento de llegada y con gol, como demostró el curso pasado en su cesión en el Milan (24 partidos, cinco goles y una asistencia). Sin embargo, el croata ha regresado al Chelsea y en estos momentos se encuentra en la gira que el cuadro londinense está realizando en Japón. De hecho, el croata participó ayer en la victoria del equipo que dirige Antonio Conte sobre el Arsenal (0-3), entrando al terreno de juego en el minuto 77 en lugar de Kante.

El Chelsea, además, antes de dejarlo salir como cedido desea que Pasalic renueve, ya que tiene varios pretendientes más, además del Betis. La Lazio es uno de ellos, pese a que ha perdido fuerza en las últimas horas, y es el Spartak de Moscú el que más empeño está poniendo, en estos momentos, para poder hacerse con sus servicios de cara a reforzarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Una apuesta fuerte del equipo moscovita, que al igual que el Betis vigila muy de cerca el futuro del croata, muy del gusto de la dirección deportiva heliopolitana.

Otro nombre importante, en este caso de corte defensivo, en el Betis es el de Javi García. El centrocampista español, criado en la cantera del Real Madrid, sigue meditando su futuro, que todo hace indicar que se encuentra fuera del Zenit. De hecho, en el segundo encuentro del campeonato ruso disputado ayer por los de San Petersburgo, el centrocampista se quedó sin jugar, en el banquillo, en el triunfo de su equipo (2-1) sobre el Rubin Kazan. Así, Javi García, que no entra en los planes de Roberto Mancini, técnico del conjunto ruso, sigue valorando las diferentes propuestas que maneja, entre ellas, como adelantó este diario, una de cuatro temporadas del Betis.

El equipo bético, a pesar de lo costosa que sería la operación, ha mantenido los contactos con el entorno del medio centro y con el Zenit, que también conoce el fuerte interés de otro equipo español en contar con su futbolista, el Málaga, pues Míchel, técnico del cuadro costasoleño, ya ha dejado claro públicamente su deseo de poder contar con Javi García de cara a la próxima temporada, pues lo conoce muy bien de su etapa como entrenador del Real Madrid Castilla.

Así, el Betis se mueve en diferentes frentes para reforzar el equipo que entrena Quique Setién, quien aguarda fichajes mientras continúa intentando implantar su filosofía de juego.